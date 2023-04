Chefwechsel bei IG Metall Bayern: Horst Ott löst Johann Horn ab

Führungswechsel bei der IG Metall in Bayern. Johann Horn, der bisherige Bezirksleiter gab diesen Posten zum 1. April mit bald 65 Jahren auf. Er wollte Platz machen für einen Jüngeren. Der heißt Horst Ott, bisher bevollmächtigter der Gewerkschaft in Amberg.

Neuer Chef der IG Metall Bayern: Ott freut sich auf seine Rolle

München, Werinherstraße 79, Gebäude 32a: Dort ist der Arbeitsplatz von Horst Ott – wobei ein Bezirksleiter der IG Metall sehr viel unterwegs ist, um Mitglieder zu treffen, Betriebe in Bayern zu besuchen oder an Sitzungen auf Bundesebene in Frankfurt teilzunehmen. Ob er sich das vorstellen könnte – war Ott gefragt worden. Der 57-jährige gab ein eindeutiges Ja zur Antwort: "Ich hab schon viel Spaß an Veränderungen und am Gestalten. Und da ist natürlich die Rolle des Bezirksleiters um Längen attraktiver wie die eines - auch interessanten - Bevollmächtigten-Jobs in Amberg".

Gewerkschafter mit Erfahrung und "Stallgeruch"

Ott war bisher unter anderem für Betriebe wie Siemens, ZF und Grammer zuständig. Dort sitzt er auch als Vize im Aufsichtsrat. Die Sanierung der Luitpoldhütte begleitete er. Er besitzt das, was die IG Metall einen Stallgeruch nennt. Er lernte Maschinenschlosser, studierte an der Akademie für Arbeit in Frankfurt und ließ sich von der Gewerkschaft fest anstellen.

Als Bezirksleiter in Bayern wird ihn vor allem der digitale und ökologische Umbau der Industrie herausfordern. Patentrezepte bringe er da keine mit – aber viel Erfahrung mit Veränderungsprozessen und auch Vorstellungen, wie man so etwas bewerkstelligen könne. Was er noch hat, ist ein Privatleben. Ott ist verheiratet, hat zwei Töchter und verbringt viel freie Zeit als Gruppenführer der THW Hundestaffel in Sulzbach-Rosenberg.

Das ist die IG Metall in Bayern

Die IG Metall in Bayern ist eine der großen Bezirke der Gewerkschaft in Deutschland. Rund 366.000 Mitglieder sind laut eigenen Angaben bei ihr organisiert. Sie vertritt die Beschäftigten in der "klassischen" Metall- und Elektroindustrie, aber auch in der Textil- und Bekleidungsindustrie, in der Holz- und Kunststoffbranche, in der Kontraktlogistik, in der Zeichen- und Schreibgeräteindustrie sowie im KFZ, Metall-, Elektro- und Schreinerhandwerk. Auch in der High-Tech Branche ist sie zusammen mit anderen DGB-Gewerkschaften aktiv.

Die Arbeit findet in 21 regionalen Geschäftsstellen im Freistaat statt. Die Landesbezirksleitung sitzt in München.