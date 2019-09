Check zur Wiesn: Was taugen Oktoberfest-Biere aus der Flasche?

Gecheckt wurden nicht nur der Preis und der Geschmack, sondern auch die Transparenz der Brauereien: Was verraten sie uns über ihr Wiesn-Gebräu?

Schon beim Preis werden im Getränkemarkt deutliche Unterschiede erkennbar. Am teuersten ist Augustiner mit 1,03 Euro ohne Flaschenpfand. Hacker-Pschorr und Paulaner liegen bei 95 Cent, Hofbräu und Löwenbräu bei je 88 Cent. Am günstigsten ist das Oktoberfestbier von Spaten mit 83 Cent.

"Leere Biere" - hartes Urteil von Deutschlands einziger Klosterbraumeisterin

Den Geschmack hat für mehr/wert ein Vollprofi beurteilt: Klosterbraumeisterin Doris Engelhard, Ordensschwester im niederbayerischen Mallersdorf. Sie ist heute die einzige Ordensfrau in Deutschland, die noch selber braut. Und das mit Erfolg: Fans ihrer Biere kommen aus ganz Bayern.

Alle sechs Oktoberfest-Biere sind deutlich stärker als das normale Helle der jeweiligen Brauerei. Das Bier von Hacker-Pschorr ist das leichteste - mit 5,8 Prozent, bei Augustiner und Hofbräu zählt das Wiesn-Bier aus der Flasche 6,3 Prozent. Schwester Doris lässt sich zunächst Zeit mit der Verkostung. Umso wuchtiger kommt dann allerdings das Urteil der Expertin daher - für alle sechs Biere. Auch wenn sie sich am Ende doch noch um versöhnliche Worte bemüht, spart die Schwester kaum an Deutlichkeit:

"Ich bin erstaunt, dass so viel Unterschied ist. Aber es sind leere Biere. Alle. Der Körper fehlt mir. Aber bei einem Stammtisch würde ich von allen eine Maß trinken." Schwester Doris Engelhard, Klosterbraumeisterin

In einer nicht repräsentativen Blindverkostung äußern Hobbygenießer am Münchner Viktualienmarkt ihre Meinung gegenüber mehr/wert. Sie finden nicht nur Unterschiede, sondern auch einen Gewinner: Das Wiesen-Flaschenbier von Augustiner schneidet bei ihnen am besten ab.

Hacker-Pschorr: Wiesnbier gibt's nur auf der Wiesn

Besonders fällt auch die dunkle Farbe des Hacker-Pschorr auf. Handelt es sich beim Oktoberfest-Trunk aus der Flasche überhaupt um den, den Hacker-Pschorr auf der Wiesn ausschenkt?

Nun geht es also um die Transparenz, denn der direkte Vergleich zwischen Flaschen- und Fassbier zeigt einen deutlichen Farbunterschied. Rainer Kansy, Braumeister bei Hacker-Pschorr, räumt auf einem Pressetermin ein: Es handelt sich um zwei unterschiedliche Biere.

"Nein, es ist nicht dasselbe Bier. Wir brauen speziell für die Wiesn ein eigenständiges Wiesnbier, das wir tatsächlich von Anfang bis Mitte Juli speziell für die Wiesn einbrauen. Aber der Kunde mag auch vor der Wiesn schon ein Oktoberfestbier trinken und das verkaufen wir als 'Oktoberfestbier Märzen'. Aber das eigentliche Wiesnbier gibt es dann nur auf der Wiesn." Rainer Kansy, Braumeister, Hacker-Pschorr

Hofbräu ganz oben in Sachen Transparenz

Bei den anderen Brauereien sind Flaschen- und Wiesnbier identisch, so deren Auskunft. Immerhin: Zu diesem Thema antworten alle Brauereien auf BR-Anfrage. Bei den verwendeten Hopfensorten wird es schon schwieriger. Und erst recht bei Mengen und Verkaufszahlen. Während Augustiner so gut wie nichts preisgeben will, beantwortet Hofbräu alle Fragen ausführlich. Damit gewinnt Hofbräu beim Thema Transparenz.

Check ohne Sieger

Und das heißt: Letzten Endes gibt es keinen eindeutigen Sieger in diesem besonderen Flaschenbier-Check. Doch zumindest eines ist klar: Die besondere Stimmung des Oktoberfest-Biers gibt es nicht im Getränkemarkt, sondern eben wirklich nur auf der Wiesn.