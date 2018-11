Chaos in London - kommt jetzt der Exit vom Brexit ?

Nachdem die britische Regierung am Dienstag überraschend bekannt gegeben hatte, dass sie in den Verhandlungen mit der Europäischen Union einen Durchbruch in der Frage eines Austrittsvertrages erzielt hatte, stimmte am Mittwoch das Kabinett dem Entwurf zu. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, nach den zahlreichen skeptischen Äußerungen aus den eigenen Reihen im Vorfeld der Kabinettsitzung.

Zahlreiche Rücktritte

Einige der Minister sollen „große Vorbehalte“ gegen den Brexit-Entwurf geäußert haben, hieß es, britische Medien hielten Rücktritte für nicht ausgeschlossen. Die folgten denn auch prompt am Tag danach, Kabinettsmitglieder warfen reihenweise das Handtuch. So quittierten Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey am Donnerstag ihren Dienst, ebenso zwei Staatssekretäre. Abgeordnete der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) kündigten derweil an, im Parlament gegen den Vertrag zu stimmen.

Streit um Grenze

Der umstrittenste Punkt ist nach wie vor die Frage der künftigen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland, die nach einem Ausstieg des Vereinigten Königreichs eine EU-Außengrenze wäre. Die nordirische Protestantenpartei fürchtet, ein Brexit-Abkommen könnte zur Spaltung des Vereinigten Königsreichs führen, wie ein DUP-Abgeordneter gegenüber der BBC erklärte. Premierministerin May verteidigte dagegen die unter ihrer Federführung erzielte Vereinbarung. Diese sei lediglich ein Entwurf und nicht das finale Abkommen, sagte sie im Parlament. "Weder wir noch die EU sind völlig glücklich mit den Vereinbarungen zu einer Notfalloption für Irland."

EU-Unterhändler Barnier: Gerechte Lösung

Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier zeigte sich indes zufrieden mit dem Vertrag für Großbritanniens Austritt aus der EU. “Wir haben letztendlich eine gerechte und ausbalancierte Lösung gefunden“, sagte er am Donnerstag im EU-Parlament. Der Kompromiss beachte die Forderungen des Vereinigten Königreichs nach einem ungeteilten Zollraum. Gleichzeitig sehe er den Schutz der Verbraucher in der EU und des EU-Binnenmarkts vor. Die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und die der Briten in der EU blieben nach dem Brexit gewahrt, eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland werde vermieden, alle Finanzfragen inklusive der Abschlussrechnung seien geklärt, sagte er in Straßburg. Man sei aber noch nicht am Ende des Weges.

Pläne für Nordirland und Irland

Zum Thema Irland bekräftigte der EU-Chefunterhändler, dass sich beide Vertragsparteien nach besten Kräften bemühen werden , „bis zum Ende der Übergangszeit am 1. Juli 2020 ein künftiges Abkommen abzuschließen“. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die EU und das Vereinigte Königreich gemeinsam die Übergangszeit verlängern. Alternativ würde ab Januar 2021 die sogenannte „Backstop-Lösung“ für Irland und Nordirland gelten. Dies bedeutet, „dass ein gemeinsames Zollgebiet EU-Vereinigtes Königreich geschaffen wird, das vom Ende der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten eines späteren Abkommens gilt“, so Barnier in seiner Erklärung. Nordirland würde daher Teil desselben Zollgebiets bleiben wie das übrige Vereinigte Königreich. Das einheitliche Zollgebiet umfasst alle Waren mit Ausnahme von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, hieß es von Seiten der EU-Kommission.

Theresa May unter Druck

Aus Sicht der EU-Kommission hat die Regierungskrise in Großbritannien keine unmittelbaren Folgen für den Abschluss der Brexit-Verhandlungen. Premierministerin Theresa May sei selbst Verhandlungsführerin ihrer Regierung, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Donnerstag in Brüssel. „Unsere Verhandlungspartner sind May und die britische Regierung. Wir arbeiten weiter in gutem Glauben mit ihnen zusammen.“ Allerdings kann sich das schnell ändern, schon ziehen am Horizont dunkle Wolken auf, der erste Brexit-Befürworter will im Parlament ein Misstrauensvotum gegen May beantragen.

Wirtschaft skeptisch

Nicht zuletzt wegen dieser und anderer Unwägbarkeiten warnt die deutsche Wirtschaft vor zu großer Zuversicht. So sagte DIHT–Präsident Eric Schweitzer der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, für ein Aufatmen sei es leider noch zu früh. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) riet seinen Mitgliedsunternehmen am Donnerstag dazu, sich auch auf einen ungeregelten Brexit vorzubereiten.

Positiv im Hinblick auf den Kabinettsbeschluß am Vorabend äußerte sich hingegen Ifo-Chef Clemens Fuest, er sieht nach der Einigung die Chance einer Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU auch in Zukunft. "Alles andere hätte Europa großen Schaden zugefügt“. Er hoffe aber, dass diese Vereinbarungen im britischen Parlament und auf EU-Seite Unterstützung finden, wie er dem "Handelsblatt" sagte. Auch die britische Automobilindustrie sieht in der Einigung „nur einen ersten Schritt, um die zerstörerischen Konsequenzen eines Austritts ohne Vereinbarung zu vermeiden".

Weiterhin nicht gebannt ist die Gefahr eines unkontrollierten Brexit auch nach Einschätzung des Verbands der chemischen Industrie (VCI). Die Chemie- und Pharmabranche wäre davon besonders betroffen, sagt VCI-Chef Utz Tillmann. "Zollzahlungen und zeitaufwendige Zollprozeduren an der Grenze könnten zahlreiche Lieferketten zum Erliegen bringen." Ein Umstand, von dem zahlreiche Unternehmen, die auf der Insel Produktionsstätten haben, betroffen wären. So hat BMW bereits im September angekündigt, wegen der ungewissen Lage an den Grenzen zu Großbritannien nach dem Austrittsdatum am 29. März nächsten Jahres auf jeden Fall schon mal seine Belegschaft im Mini–Werk in Oxford in die Werksferien zu schicken. Die Strecke Dover-Calais ist die wichtigste Verbindung zwischen Großbritannien und dem Festland. Schiffe transportieren 2,5 Millionen Lastwagen pro Jahr über die Meeresenge. Zudem verläuft unter dem Ärmelkanal der Eurotunnel mit Zügen für Personen und Fahrzeuge.

Und auch der Hersteller des „James- Bond“-Kultsportwagens Aston Martin zeigt eine gewisse Furcht vor dem drohenden Brexit. Der von Großbritannien und der EU vereinbarte Brexit-Deal sei "gut genug", aber er werde seine Notfallpläne nicht stoppen, solange Zweifel an der Zustimmung des Parlaments bestehen, sagte Konzernchef Andy Palmer der Nachrichtenagentur Reuters. Er warnte vor einem ungeordneten EU-Ausstieg Großbritanniens, der Zölle zur Folge haben könnte und damit die Geschäfte auch von Aston Martin bremsen würde. Das Unternehmen will seinen Vorrat an Motoren und anderen Komponenten vor März aufstocken. 18 Prozent seiner Sportwagen werden in die EU ausgeliefert.

Britisches Pfund unter Druck

Die wieder aufgeflammte Furcht vor einem chaotischen Brexit schickte das Pfund Sterling auf Talfahrt, es der größten Kursrutsch seit eineinhalb Jahren. Die britische Währung verlor am Donnerstag bis zu 1,9 Prozent.

EU-Ratspräsident Donald Tusk berief unterdessen einen EU-Sondergipfel für den 25. November ein. Bevor das Austritts-Abkommen in Kraft treten kann, muss es von der EU im Rat und im Europäischen Parlament und dem Vereinigten Königreich ratifiziert werden. Allerdings: Vor dem Hintergrund der Turbulenzen hat Tusk erneut für einen Verzicht auf den Brexit geworben. Auf diesen Fall sei die EU "am besten vorbereitet", sagte er am Donnerstag in Brüssel.