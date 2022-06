CETA-Handelsabkommen der EU mit Kanada weiter umstritten

Die Ampelkoalition hat sich entschlossen, das "Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen der EU mit Kanada" - namens CETA - in diesem Sommer zu ratifizieren. Die Bundesregierung aber will, dass es in Deutschland erst umgesetzt werden, wenn eine Zusatzvereinbarung geschlossen ist. Der haben die EU und Kanada noch zugestimmt. In der Vereinbarung soll der umstrittene Investitionsschutz entschärft werden.

Auswirkungen auf Klima, Umweltschutz, Gesundheit und Rechtsstaat

Seit fünf Jahren ist CETA nur vorläufig in Kraft, nach wie vor fehlt die Zustimmung mehrerer EU-Länder zu dem Abkommen mit Kanada, das wesentlich mehr ist als ein einfacher Handelsvertrag. Denn es enthält weitgehende Regelungen für viele andere Bereiche und hätte damit Auswirkungen auf Umweltschutz, Klima, Gesundheit und den Rechtsstaat.

Sind kleine und mittlere Betriebe in Gefahr?

CETA-Kritiker - wie Gewerkschaften, Umweltverbände und auch die Regierungspartei die Grünen - werfen dem Abkommen vor, den wirtschaftlichen Interessen von Investoren alles andere zu unterzuordnen - sogar die nationale Gerichtsbarkeit.

CETA sieht nämlich vor, dass Investoren sich an internationale Schiedsgerichte wenden können, sobald sie ihre Interessen gefährdet sehen. Dem Urteil der Schiedsgerichte müssten sich einzelne Staaten dann beugen oder hohe Strafen zahlen. Da solche Verfahren aufwändig und teuer sind, würden vor allem Großunternehmen sich das leisten können und keine kleinen und mittleren Betriebe.

Ausverkauf in der Landwirtschaft befürchtet

So wird zum Beispiel in der Landwirtschaft ein Ausverkauf an große Agrarkonzerne befürchtet, etwa wenn es um gentechnisch veränderte Lebensmittel geht.