Özdemir wirbt bei Bauerntag für mehr Miteinander

Es geht um Klima, Böden, Tierhaltung und die Zukunft der Höfe von Bauern, ihrer Kinder und Enkelkinder. Cem Özdemir ist bei seinem ersten Auftritt als Landwirtschaftsminister beim Bauerntag klar, dass er auch kritisch gesehen wird, als Vegetarier. Doch er erntet mit seiner Anmerkung Applaus, dass ihm seine argentinische Frau eines mit dem Steak überbraten würde, wenn er seinen Ernährungsstil durchsetzen wollte. Beim Schnitzel sei es ihm wichtig, dass es zu Ende gegessen werde.

Landwirtschaft soll weniger krisenanfällig werden

Einfache Wahrheiten, wie Gut und Böse im Western, gebe es nicht. Özdemir sagt: "Man hat mir einiges vorgeworfen, aber nicht, dass ich Ideologe sei." Es gehe ihm um Lösungen, die den Bauern helfen. Wer regiert, müsse Rechenschaft ablegen. Auch wer vorher regiert hat, müsse das tun, da wundere er sich schon, wenn er an die Vorgänger denke. Der Transformationsprozess müsse weitergehen, hin zu mehr Nachhaltigkeit und Artenschutz. Hier lobt Özdemir den Bauernverband (DBV) ausdrücklich, der diese Ziele auch annehme und jetzt auch eine Frau als feste Vizepräsidentin haben werde.

Lob für Einigung im Nitratstreit

Höfesterben, Dürre, Folgen des Klimawandels, all das verlange den Bauern viel ab, bescheinigt Özdemir dem Publikum. Und sich selber bescheinigt er einen Erfolg im Kampf um die Nitratrichtlinie. Er wisse, dass da nicht alle vor Freude an die Decke sprängen. Aber die Genehmigung für die Gebietsausweisung durch die EU sei da, jetzt könne endlich ein verlässlicher Rahmen geschaffen werden. Die bisherige Politik des "Augen zu und durch" hätte die Situation an die Wand gefahren.

"Hunger muss gemeinsam bekämpft werden"

Verantwortlich gehandelt werden müsse gemeinsam. Özdemir erinnert an Nachernteverluste von 30 Prozent bei Weizen. Dagegen müsse angearbeitet werden, bei Ernte und Lagerung. Hier helfe das Landwirtschaftsministerium. Wer Landwirtschaft nach altem Muster betreiben wolle, der leiste einen Bärendienst. In Indien oder Bangladesch sehe man die Folgen des Klimawandels. "Vögel fallen vom Himmel – das sind apokalyptische Zustände". Aus dem evangelischen Religionsunterricht, den er als Kind besucht habe, erinnere er sich an die Überlieferung der biblischen Apokalypse.

180 Millionen Euro Hilfe für die Höfe

Umwelt- und Klimaziele müssten bald kommen, eben für Planungssicherheit der Bauern, betont Özdemir. Ziele pragmatisch erreichen, das sei Inhalt des Krisenprogramms der EU für die Landwirtschaft. Die 60 Millionen aus Brüssel werden durch 120 Millionen Euro aus Deutschland ergänzt. "Wir werden die 180 Millionen Euro schnell auf ihre Höfe bringen," verspricht der Bundeslandwirtschaftsminister.

Die Fruchtfolgerichtlinie soll ab 2023 kommen

In Folge der Weizenkrise habe er die Nutzung ökologisch geschützter Vorrangflächen für Futter genehmigt, aber eine Hochleistungslandwirtschaft auf diesen Flächen lehnt er – anders als seine europäischen Kollegen – weiterhin ab. Damit verteidigte Özdemir den deutschen Sonderweg, den sein Ministerium durchgesetzt hat. Nach Amtsübernahme habe er sich entschieden, wenig am Strategieplan der EU zu ändern, damit Bauern Planungssicherheit hätten.

Bio und konventionelle Landwirtschaft nebeneinander

Özdemir erzählt von seinem Besuch auf einem Hof, der sich als Hybridhof sieht, der das Beste aus beiden Welten nehme. Özdemir will keinen Gegensatz zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft. Den Streit müsse man hinter sich lassen. Dafür sei die Lage auch viel zu ernst.

Zwischen 2010 und 2022 habe sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe in Deutschland halbiert, deshalb müsse die Tierhaltung auf neue Beine gestellt werden, so der Bundeslandwirtschaftsminister. Er plädiere auf dem Grünen-Parteitag genauso wie hier für die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland.

"Wenn es dem Tier besser gehen soll, muss das der Bauer im Geldbeutel merken"

Außerdem lobt Özdemir die Kreislaufwirtschaft. Die Kuh als Gottesgeschenk, die Gras umwandelt in Milch und Käse und viele Produkte. Er wolle, dass es auch in Zukunft heißt: "Gutes Fleisch aus Deutschland kommt auf den Tisch." Aber das gehe nur mit weniger Tieren und besseren Haltungsbedingungen. Özdemir plädiert für die Tierkennzeichnung und für staatliche Unterstützung bei Stallumbauten.

Aber Landwirtschaftspolitik ersetze keine Sozialpolitik und keine Steuerpolitik. Leistungen für mehr Tierwohl haben ihren Preis. Fleisch und Tierhaltung in Deutschland müsse es auch weiter geben. Es sei die wichtigste Aufgabe, dass mehr Tierwohl jetzt unterstützt werde. Tierhaltungskennzeichnung, Finanzierung, bessere Regeln beim Tierschutz und Änderungen des Baurechts, das sind die vier Punkte die Özdemir für die Umsetzung nannte. Entscheidend sei, dass endlich damit angefangen wird. "Wir beginnen mit den Schweinen".

Fünf Haltungsformen werden gekennzeichnet

Özdemir sagte zu, dass er sich für eine Lösung einsetzt, die nicht sofort Umbauten verlangt. Aber es solle losgehen mit mehr Information für Verbraucher. Landwirte könnten den Mehrwert für ihre Leistungen deutlich machen. Die Förderung solle nicht nur Neubau und Umbau umfassen, sondern auch laufende Mehrkosten. Beim notwendigen Wandel nur auf den Markt zu setzen, das wäre unsolidarisch, sagt Özdemir.

Es brauche dringend ein Finanzierungskonzept. Dafür setze er sich ein. Wer nein sagt zur Finanzierung, sage nein zur Tierhaltung in Deutschland, so Özdemir. Jeder Tag an dem nichts passiere, verlängere das Höfesterben.

Mehr Respekt für die Landwirtschaft

Er freue sich schon, auf dem Betrieb des neuen BBV-Vizepräsidenten Holger Hennies mit anpacken zu dürfen, sagt Özdemir. Da sei bereits ein Termin für die nächste Woche vereinbart. Seine Tochter habe ein dreiwöchiges Praktikum gemacht, mit Melken und Stall ausmisten, seitdem spreche sie mit mehr Respekt von der Landwirtschaft, sagte Vater Özdemir den Bauern und erhielt dafür Applaus.

Solidarität mit Bauern in der Ukraine

Özdemir schildert auch die Situation der Bauern in der Ukraine und Polen, die er jüngst besucht habe. Ausdrücklich wirbt Özdemir für die Unterstützung der ukrainischen Bauern und der Ukraine insgesamt. Das ukrainische Getreide müsse man über andere Kanäle über Rumänien, über die Donau über Straßen und Schienen nach Westen zu transportieren. Bei 1,7 Millionen Tonen sei das schon gelungen, zu einem höheren Preis.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat es geschafft, mit seiner Rede die Gemütslage der Bauern zu treffen, auch wenn es bei einigen Plänen und deren Umsetzung noch viele Gegensätze mit dem Bauernverband gibt.