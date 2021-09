Cannabis – Ein Wachstumsmarkt der Zukunft?

Ärztinnen und Ärzte dürfen seit einigen Jahren bei schwerwiegenden Krankheiten Cannabis-Medikamente verschreiben. In den Schmerzkliniken wie etwa in der Klinik Blankenstein in Hattingen ist man froh über diese Entwicklung.

"Ich behandle seit 20 Jahren chronisch schmerzkranke Patienten. Diese haben oft starke Medikamente wie unterschiedliche Opiate erhalten, die viele Nebenwirkungen haben. Cannabis hat den großen Vorteil, dass die Therapie relativ nebenwirkungsfrei ist. Ich sehe darin die Zukunft der medikamentösen Schmerztherapie." Dr. Dirk Neveling, Klinik Blankenstein

Die Patienten werden in der Klinik Blankenstein sehr sorgfältig ausgewählt. Es kann allerdings nicht jeder Arzt so eine Behandlung durchführen, weil er viel Spezialwissen benötigt.

Therapie mit viel Bürokratie verbunden

Für die Therapie muss ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden. Diese ist für die Ärzte mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Die Krankenkassen prüfen die Anträge sehr genau. Es bleibt eine Einzelfallentscheidung, welche Anträge genehmigt werden. Oftmals vergehen bis zur endgültigen Entscheidung mehrere Wochen. Dann weiß der Patient erst, ob seine Behandlung genehmigt - oder abgelehnt wurde.

Erfahrene Schmerzärzte wie Dirk Neveling wünschen sich eine schnellere und unbürokratischere Genehmigung: "Warum glaubt man mir nicht einfach als Schmerztherapeut, der den Patienten kennt, manchmal jahrelang schon behandelt, dass das eine gute Indikation ist?"

Rund 80.000 Patienten in Deutschland

Keine bundesweite Statistik gibt es darüber, wie viele Patienten in Deutschland medizinisches Cannabis am Ende auf Rezept erhalten. Laut Experten sind es derzeit um die 80.000 Menschen, die mit Medizinalhanf behandelt werden.

Einige sparen sich den Antrag über die Kassen und zahlen selbst. Wer die Behandlung gleich aus eigener Tasche übernehmen will, der kann sich bereits in spezialisierten Therapiezentren etwa von der Firma "Algea Care" beraten lassen, die erst 2020 unter der Leitung von Dr. Julian Wichmann gegründet wurden. Diese Therapiezentren bauen darauf, dass die Nachfrage nach medizinischen Cannabisbehandlungen wachsen wird.

Cannabis-Wirtschaft mit großem Potential

Cannabis gilt längst als innovativer Markt mit großem Potential. 2020 lag der Umsatz der legalen Cannabiswirtschaft weltweit bei 21 Milliarden US-Dollar. Branchen-Experten rechnen allein in Deutschland mit jährlichen Wachstumsraten von gut 30 Prozent.

"Die künftige Bundesregierung muss mehr Forschungsforderung betreiben", sagt Finn Hänsel von der Sanity Group in Berlin. 2018 wurde das Start-up gegründet und hat seither insgesamt rund 60 Millionen Euro von nationalen und internationalen Investoren eingesammelt. Die deutsche Firma soll zum führenden Cannabisunternehmen in Europa aufgebaut werden. Finn Hänsel hofft auf Unterstützung.

"Meines Erachtens müsste die Bundesregierung deutlich mehr Forschungsförderung betreiben. Cannabis ist ein Naturarzneimittel. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir nicht international den Anschluss verlieren und dementsprechend ist Forschungsförderung mein Thema." Finn Hänsel, Sanity Group

Neben der Medizin baut sich die Berliner Firma noch ein zweites Standbein auf: Lifestyle-Produkte aus Nutzhanf – also aus Hanfsorten, die keine psychoaktive Wirkung haben. Zum Beispiel für Kosmetik.

1,8 Milliarden Euro Umsatz mit Nutzhanf

Auch in der Bio-Landwirtschaft wird immer häufiger Nutzhanf angebaut, wie etwa bei dem Bio-Landwirt Uwe Gremer. Er schwärmt von dem Produkt: "Also der Nutzhanf hat eine Vielzahl an Inhaltsstoffen. Vitamine, essentielle Fettsäuren." Sogenannte CBD-Produkte sind sehr gefragt. 1,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr werden allein in Deutschland gemacht, schätzt der Branchenverband.