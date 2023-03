Busse, Kitas, Kliniken - wieder Warnstreiks in Schwaben

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag wieder zu mehreren Warnstreiks in Schwaben aufgerufen - betroffen sind dieses Mal der öffentliche Nahverkehr sowie Krankenhäuser, Altenheime und Kitas. Die Stadtwerke Augsburg gehen davon aus, dass der Verkehr in Augsburg zum Stillstand kommt. Die Verkehrsgesellschaft bittet Fahrgäste, sich auf die Situation einzustellen.

Klinik-Notdienste gewährleisten Notversorgung

Vom Verdi-Streik betroffen sind unter anderem auch alle städtischen Seniorenheime und auch folgende Krankenhäuser: das Bezirkskrankenhaus und das Universitätsklinikum in Augsburg, die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach am Standort Günzburg, das Bezirkskrankenhaus Günzburg, das Stiftungskrankenhaus in Nördlingen und die Donau-Ries Klinik in Donauwörth. Überall soll es einen Notdienst geben, heißt es von der Gewerkschaft. Die Notaufnahmen seien nicht von dem Arbeitskampf betroffen, teilte ein Sprecher der Kliniken im Landkreis Donau-Ries mit. Dennoch werde es im Klinikbetrieb zu Einschränkungen kommen. Im Stiftungskrankenhaus Nördlingen finden nur Notfalloperationen statt.

Städtische Kitas werden bestreikt

Am Montag und Dienstag sind auch in städtischen Kitas Warnstreiks angekündigt. Der Stadt Augsburg zufolge ist das Ausmaß bisher nicht absehbar. Eltern werden gebeten, sich in ihrer jeweiligen Einrichtung zu informieren und gegebenenfalls eine alternative Betreuung zu organisieren.

In Kempten erwartet die Gewerkschaft eine große Demonstration. Hier könnten bis zu tausend Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes auf die Straße gehen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft in der Region findet am Montag in Augsburg statt.

Warnstreiks in unterschiedlichen Regierungsbezirken

Am Dienstag folgen laut Verdi dann Warnstreiks in München, der Oberpfalz, Ingolstadt, Niederbayern, Oberfranken Ost und Schweinfurt. Am Mittwoch liegt der Schwerpunkt auf Mittelfranken, Würzburg/Aschaffenburg, Oberfranken-West, Niederbayern und Oberfranken-Ost. Am Donnerstag folgt noch der Bezirk Rosenheim.

Was die Gewerkschaft fordert

Die Gewerkschaft fordert im Tarifkonflikt 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn für alle Beschäftigen außer den Azubis. Für Auszubildende verlangt Verdi eine Gehaltsteigerung von 200 Euro im Monat.