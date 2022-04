Ersatz für russisches Gas: Habeck hält nichts vom Fracking

Deutschland will schnell die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas verringern. Selbst über die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken wird diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will aber nicht auf das umstrittene Fracking zurückgreifen. Dabei wird Erdgas aus Schiefergestein gefördert.

Habeck lehnt Fracking weiter ab

Dafür gibt es hierzulande keine Pläne, versichert Habeck. Er glaube, dass das nicht der Weg sei, den man gehen sollte, fügte er hinzu. Der Umstieg solle ja schnell gelingen. Die Errichtung von Fracking-Kapazitäten würde aber lange dauern. Unternehmen würden sich derzeit nicht um diese Technik bewerben, weder für Probebohrungen noch tatsächliche Durchführungen.

Bayerns Ministerpräsident Söder will Fracking prüfen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dagegen will Öl- und Gasgewinnung aus vorhandenen Kapazitäten in Deutschland nicht völlig ausschließen, wie er jüngst erklärte. Für russisches Gas brauche Deutschland möglichst breite Ersatzkapazitäten. Man müsse ergebnisoffen prüfen, was gehe und sinnvoll sei. Verbote könnte man aufheben.

Habeck für mehr Windkraft

Der Bundeswirtschaftsminister traf am Montag Vertreter der Industrien für Wind- und Solarenergie. Bei dem Treffen machte er klar, dass es im ersten Quartal 2022 sowohl bei den Anträgen als auch bei den Genehmigungen von Windkraftanlagen Rückgänge gegeben habe, gegenüber dem bereits schlechten Vorjahr. Der Staat müsse für langfristige Planbarkeit sorgen, damit Unternehmen Sicherheit für Auftragseingänge hätten. Deutschland sei beim Windkraftausbau einst bei fünf Gigawatt pro Jahr gewesen. Dies sei dann aber durch politische Fehlentscheidungen auf ein Gigawatt runtergegangen.

"So doof waren wir." Bundewirtschaftsminister Robert Habeck

Von den Ländern forderte er mehr Tempo bei den Genehmigungsverfahren. Auch sollte mehr Fläche zum Ausbau zur Verfügung gestellt werden, so Habeck