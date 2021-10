Bundesweiter Aktionstag: Demo vor Siemens-Werk in Nürnberg

Ab 10.00 Uhr am Vormittag wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Nürnberger Industriebetriebe vor dem Siemens-Standort in der Vogelweiherstraße in Nürnberg demonstrieren. Laut IG Metall kommen nicht nur Siemens-Beschäftigte, sondern beispielsweise auch Mitarbeitende von MAN, Bosch oder Federal Mogul.

Demo für Zukunft der Industrie-Arbeitsplätze

Mit dem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto "Fairwandel" wollen die Gewerkschaften für die Zukunft der Industriearbeitsplätze demonstrieren, und ihren Anliegen bei der kommenden Bundesregierung Gehör verschaffen.

Sie fordern Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Transformation der Industrie, etwa was Fragestellungen der Digitalisierung oder Energiewende angeht. Diese würden von vielen Menschen teils als Bedrohung wahrgenommen. Bei der Kundgebung in Nürnberg will die Gewerkschaft IG Metall noch einmal auf die jüngste Entwicklung bei Siemens aufmerksam machen.

Zum Artikel: Stellenabbau bei Siemens

Siemens will Geschäft mit Großmotoren ausgliedern

Der Konzern hatte angekündigt, sein Geschäft mit Großmotoren ausgliedern zu wollen. Am Standort in der Nürnberger Vogelweiherstraße sind 850 Mitarbeitende davon betroffen, in Erlangen weitere 350. Welche Auswirkungen eine Ausgliederung für die Beschäftigen genau hätte, ist unklar. Die Gewerkschaft IG Metall fürchtet allerdings, dass mittel- bis langfristig der ganze Standort in der Nürnberger Vogelweiherstraße bedroht sein könnte.