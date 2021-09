So haben Gewerkschaftsmitglieder gewählt

Sie verbindet eine gemeinsame Geschichte und die Farbe Rot: die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften. So hat rund ein Drittel der organisierten Beschäftigten bei der Bundestagswahl für die SPD gestimmt – mehr als im Schnitt aller Wählerinnen und Wähler.

Ein Drittel der Gewerkschafter wählte SPD

Im Vergleich zu 2017 allerdings konnte die SPD zwar insgesamt 5,2 Prozent der Wähler mehr von sich überzeugen – unter Gewerkschaftsmitgliedern aber nur 3,3 Prozent mehr. Auch die Grünen holten in der Wählerschaft insgesamt mehr Stimmen als bei den Organisierten.

FDP gewinnt Stimmen

Dafür findet die FDP neue Anhänger bei denen, deren Forderungen die Liberalen nicht gerade ganz oben in ihrem Programm stehen haben. Das Plus beträgt 2,2 Prozent – was sich auch damit erklären lässt, dass die Gewerkschaften sich in den letzten Jahren geöffnet haben für Soloselbstständige.

Linkspartei verliert überproportional

Die Linkspartei, die ja mit ihren Forderungen wie nach 13 Euro Mindestlohn und einer besser ausgestatteten Grundsicherung eigentlich Kernthemen der Gewerkschaften anspricht, verlor bei deren Mitgliedern noch mehr als im Schnitt aller Wählerinnen und Wähler.

Dafür musste die Union zwar auch bei den Gewerkschaftsmitgliedern Federn lassen – allerdings fast die Hälfte weniger als im Schnitt. Das könnte auch darin liegen, dass auch der Beamtenbund in der Studie mit einbezogen wird.

Zwölf Prozent AfD

Was die AfD anbelangt, so konnte die bereits 2017, aber auch bei den Landtagswahlen unter Gewerkschaftsmitgliedern mehr Stimmen holen als insgesamt: Diesmal sind es 12,2 Prozent im Vergleich zu 10,3. Die AfD scheint erfolgreich die Existenzangst vieler Beschäftigter in den mittleren und unteren Einkommensgruppen anzusprechen.

Was die Abgeordneten anbelangt, so sitzen im Bundestag auch viele Gewerkschaftsfunktionäre. Einer gehört zu den Neulingen in Berlin: Frank Bsirske, der frühere Verdi-Chef und Grünenpolitiker.