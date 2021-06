Bundestag verabschiedet neues Lieferkettengesetz

Der Bundestag hat das lange umstrittene Lieferkettengesetz verabschiedet, das große Unternehmen für Zustände bei ihren weltweiten Zulieferern stärker als bisher in die Pflicht nimmt. Für das Gesetz stimmten laut Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble 412 der 630 anwesenden Abgeordneten, 159 stimmten dagegen, 59 enthielten sich. Union, SPD und die Grünen waren für das Gesetz. Die Linke enthielt sich, AfD und FDP stimmten dagegen.

Worum geht es beim Lieferkettengesetz?

Kinder, die auf Kakaoplantagen in Afrika arbeiten müssen. Näherinnen und Näher, die in Bangladesch unter menschenunwürdigen Bedingungen in Textilfabriken schuften. Regenwälder, die gnadenlos abgeholzt werden. Auch wenn solche Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen illegal sind: Unternehmen, Verbraucher und Verbraucherinnen profitieren davon - vom billigen Kakao oder der günstigen Jeans. Mit dem neuen Lieferkettengesetz verpflichtet die Bundesregierung nun deutsche Firmen dazu, menschenrechtliche Standards und Umweltvorgaben in ihren Lieferketten einzuhalten.

Menschenrechte und Umweltstandards müssen eingehalten werden

Die Verantwortung der Unternehmen erstreckt sich - abgestuft nach Einflussmöglichkeiten - auf die gesamte Lieferkette. Im eigenen Unternehmen und bei den unmittelbaren Zulieferbetrieben müssen sie die Achtung der Menschenrechte sicherstellen, zum Beispiel das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit und die Einhaltung international anerkannter Sozialstandards, wie den ILO-Kernarbeitsnormen. Bei Verstößen müssen sie umgehend Abhilfemaßnahmen ergreifen. Bei mittelbaren Lieferanten gilt die Sorgfaltspflicht nur anlassbezogen. Hier müssen Unternehmen nur nachforschen und aktiv werden, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen erfahren.

Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder

"Ein Gesetz mit Zähnen", nennt SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil das Lieferkettengesetz - das genaugenommen ab sofort Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz heißt. Denn bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Ein Gesetz, dass Millionen von Kindern und Familien in Entwicklungsländern ein Stück bessere Lebenschancen und Zukunftsperspektiven geben wird, sagt CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller. Die Große Koalition hatte lange über das Lieferkettengesetz gestritten, die Verabschiedung des Gesetzes hatte sich dadurch mehrfach verzögert.