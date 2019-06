Sie heißen Honorarärzte oder auch Honorar-Pflegekräfte. Sie verrichten die gleiche Arbeit wie dauerhaft angestellte Kollegen. Aber: Die Krankenhäuser, in denen sie meist nur kurzfristig arbeiten, zahlen für sie bislang keine Sozialversicherungsbeiträge. Die Honorarkräfte und die Kliniken sparen sich auf diese Weise Beitragszahlungen.

Verband: Honorarärzte können sich selbst absichern

Weil Honorarkräfte oft Stundensätze bekommen, die weit über den Löhnen der Festangestellten liegen, könnten sie sich problemlos selbst absichern, argumentiert der Bundesverband der Honorarärzte. Das Bundessozialgericht war in einer ersten Entscheidung aber der Ansicht: Wer fest in den Klinikalltag eingeplant ist - und sei es nur für einige Wochen - für den gilt die Sozialversicherungspflicht wie für alle anderen Beschäftigten auch.

Kliniken drohen Nachzahlungen

Für viele Kliniken dürfte das bedeuten, dass sie künftig weniger auf das für sie bequeme System der Honorarkräfte setzen können. Es könnten in Einzelfällen auch Nachzahlungen an die Rentenkassen fällig werden. Bei ähnlich gelagerten Fällen im Pflegebereich, über die das Bundessozialgericht in den nächsten Tagen urteilt, könnte die Entscheidung ähnlich ausfallen. Abschließende Klarheit habe das Sozialgericht aber noch nicht geschaffen, beklagte ein Vertreter der Deutschen Rentenversicherung. Bei der Beschäftigung von Honorarkräften gebe es immer noch einen „großen, grauen Nebel“.