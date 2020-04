Bundesregierung offenbar kurz vor Einstieg bei der Lufthansa

Die Corona-Krise hat viele Fluggesellschaften an den Rand der Pleite gebracht, auch die Lufthansa. Nach längeren Verhandlungen haben sich das Unternehmen und die Bundesregierung offenbar auf ein Rettungspaket für die schwer angeschlagene Fluggesellschaft geeinigt. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen wird sich der Staat direkt an Lufthansa beteiligen. Eine entsprechende Vereinbarung könnte schon heute unterzeichnet werden.

Durchbruch bei der Lufthansa gelang am Abend

Offiziell wollen aber weder die Bundesregierung noch die Lufthansa Berichte über eine Einigung auf ein Hilfspaket kommentieren. Doch hinter den Kulissen heißt es, man habe gestern den Durchbruch geschafft und Eckpunkte festgezurrt. Anders als der ungleich kleinere Ferienflieger Condor soll Deutschlands größte Fluggesellschaft nicht nur staatliche Kreditgarantien bekommen.

Hilfe erfolgt durch Beteiligung an Lufthansa

Im Fall der als systemrelevant geltenden Lufthansa will sich der Bund offenbar direkt am Unternehmen beteiligen. Der Staat stelle dafür 9 bis 10 Milliarden Euro bereit, im Gegenzug erhalte er dafür eine Sperrminorität und Mitspracherechte, etwa über einen oder zwei Sitze im Aufsichtsrat. In der Branche heißt es, das solle auch verhindern, dass etwa Wettbewerber die derzeitige Schwächephase nutzen. Sie könnten, so die Befürchtung, derzeit billig große Aktienpakete der Lufthansa aufkaufen und später aus Renditegründen eine Zerschlagung des Konzerns vorantreiben.

Die staatliche Hilfe kommt nicht völlig überraschend. Vor dem Wochenende hatte die Lufthansa erklärt, ohne eine solche Unterstützung drohe ihr ein baldiges Aus.