Bundesnetzagentur: hohes Bußgeld wegen Telefonwerbung

Im aktuellen Fall war besonders die manipulative Gesprächsführung der Anrufer aufgefallen. Oft haben sich die Anrufer als angeblich "unabhängige Tarif-Optimierer" vorgestellt. In den Gesprächen haben sie dann den Verbrauchern falsche oder irreführende Informationen zur Entwicklung der Energiepreise gegeben, um sie damit von der angeblich dringenden Notwendigkeit neuer Verträge zu überzeugen. Teilweise haben sich die Anrufer als Mitarbeiter des aktuellen Energieversorgers der Verbraucher ausgegeben, als Mitarbeiter einer Behörde, z.B. einer nicht existierenden "Deutschen Strom-Optimierungsbehörde" - oder auch als Vertreter der Bundesnetzagentur.

Aggressives Auftreten

Einige Verbraucher haben nach einem solchen Telefonat einen neuen Vertrag zugeschickt bekommen, obwohl sie den gar nicht abgeschlossen hatten. Besonders schwer wiege in diesem Fall, so die Bundesnetzagentur, dass die Callcenter-Mitarbeiter in vielen Fällen aggressiv aufgetreten sind und sich immer wieder hartnäckig gemeldet haben - auch nach Kontaktverboten der Angerufenen. Betroffene sollen sich in solchen Fällen bei der Bundesnetzagentur melden.