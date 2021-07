Bundesgerichtshof: Cum-Ex-Deals sind strafbar

Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass sogenannte Cum-Ex-Geschäfte strafbar sind, da sie den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen.

BGH-Urteil gibt schafft bei Cum-Ex-Verfahren Klarheit

Das Urteil ist richtungsweisend. Es ist für die Strafgerichte in den unteren Instanzen und für die Staatsanwaltschaften von immenser Bedeutung. Denn mit der Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs hätten sie nun Rechtssicherheit, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH. Es gebe noch eine Vielzahl von Verfahren, die in den Instanzen anhängig seien.

"Das heutige Urteil hat für die Instanzen eine große Klarheit geschaffen, weil der Bundesgerichtshof heute erstmals bestätigt hat, dass die Verhaltensweisen in den Cum-Ex-Geschäften als strafbare Steuerhinterziehung zu bewerten sind." Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH

Cum-Ex-Beteiligte haben Steuern hinterzogen

Das bedeutet: Wer sich an solchen Cum-Ex-Deals beteiligt bzw. davon profitiert hat, muss damit rechnen, dass er ebenfalls wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Und wer das ganz große Rad gedreht hat, muss sich auf eine lange Freiheitsstrafe einstellen. Erst kürzlich hatte das Landgericht Bonn einen früheren Mitarbeiter der Privatbank M.M. Warburg zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verurteilt.

Vor dem BGH ging es um zwei britische Aktienhändler. Sie kamen mit relativ milden Bewährungsstrafen davon, weil sie sehr umfangreich mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hatten. Der BGH hat die Urteile bestätigt. Die an den Geschäften beteiligte Warburg-Bank muss 176 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, einer der Händler 14 Millionen Euro, die er hinterzogen hat.

Cum-Ex: Steuererstattung ohne Steuerzahlung vorher

Bei CumEx-Geschäften haben Aktiendividenden eine große Rolle gespielt. Das sind Gewinne von Aktiengesellschaften, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Sie werden in der Regel versteuert. Anleger hatten sich – mittels eines hochkomplexen, ausgeklügelten Systems - Steuern zurückerstatten lassen, die tatsächlich nie gezahlt worden waren. Die Verteidiger der Angeklagten hatten bisher immer argumentiert, dass ihre Mandanten lediglich eine Gesetzeslücke ausgenutzt hätten. Dies sei legal gewesen. Eine Strafbarkeit scheide daher aus. Der Vorsitzende Richter des 1. Strafsenats, Rolf Raum, machte deutlich, dass der BGH das anders bewertet.

"Es handelt sich bei den praktizierten Geschäften weder um legale Gestaltungsmodelle, noch um das bloße Ausnutzen einer Gesetzeslücke, weil die gesetzliche Regelung eindeutig war. Eine Lücke gab es hier nicht." Rolf Raum, Vorsitzende Richter des 1.Strafsenats am BGH

"Bereicherung auf Kosten der Allgemeinheit"

Diejenigen, die von den Geschäften profitiert hätten, hätten sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert, so BGH-Richter Raum. Es sei vielmehr – nicht anders als bei einem normalen Umsatzsteuerbetrug – um einen blanken Griff in die Kasse gegangen, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlten.

Durch die strafbaren Cum-Ex-Geschäfte ist dem deutschen Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Wie hoch er genau ist, ist unklar. Steuerexperten kommen auf eine Summe von mehr als zehn Milliarden Euro.