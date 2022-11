Bundesfreiwilligendienst: Mehr als arbeiten für wenig Geld

Quasi für ein Taschengeld arbeiten Leute, die einen Freiwilligendienst leisten. Der Grund: die Freiwilligen sollen nur als Helfer und Unterstützer tätig sein, und dabei arbeitsmarktneutral agieren, also niemanden einen Arbeitsplatz wegnehmen.

Dabei gibt es neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr auch den Bundesfreiwilligendienst, umgangssprachlich Bufdi genannt. Diesen kann jeder leisten egal welchen Alters. 35.000 Menschen arbeiten jedes Jahr als Bufdi. Doch warum tätig sein für einen Hungerlohn? Welche Motive haben sie und was ist ihr eigentlicher Lohn?

Bufdi beeinflusst oft Berufswahl

Mit der Wehrdienstpflicht fiel 2011 auch der Zivildienst. Schnell war klar, im sozialen Bereich würden diese Helfer fehlen. Damit wurde der Bundesfreiwilligendienst geboren - auch im Naturschutz. Christof Tausch beeinflusst das Jahr bis heute. Eigentlich wollte er Chemielaborant werden, weil er nach dem Abi aber keine Ausbildungsstelle bekam, suchte er eine vorübergehende Beschäftigung und begann daher das Jahr als Bufdi beim Landesbund für Vogelschutz.

Zuvor hatte er niemals Pflanzen oder Tiere so nahe betrachtet, sagt Tausch, darin hat ihn das Bufdi-Jahr geprägt. Danach schloss er eine Lehre als technischer Zeichner ab, aber nur im Büro sein Arbeitsleben zu verbringen, das geht für ihn nicht, das hatte er im Bufdi-Jahr über sich gelernt: Er will Lebensräume gestalten, darum studiert der 25-Jährige heute Geographie in Bamberg.

Als Bufdi Renten- und Studienpunkte sammeln

In Bayern sind 3.262 Freiwillige derzeit als Bufdis im Einsatz, so das Bundesamt für Familie. Dabei ist der Unterschied zum Freiwilligen Sozialen Jahr, dass dieses nur bis 27 geleistet werden darf. 59 Jahre alt ist der Bufdi Alexander Wagner. Die Bank, für die er arbeitete, wurde aufgekauft. Ihm wurde vorzeitige Pensionierung angeboten.

Damit er weniger Abzüge an Rentenpunkten hat, nutzte er ein Jahr Bundesfreiwilligendienst, um auf diese Weise Rentenpunkte gutgeschrieben zu bekommen. Öfter nutzen aber angehende Studenten das Jahr als Freiwillige, um Punkte für die Zulassung bei einem Studiengang zu bekommen. Alexander Wagner verrichtete seinen Dienst an der Pforte des Bayerischen Blindenbunds. Dabei hat er vor allem eines gelernt: Dass dort nicht sein Können gefragt war, sondern einfach nur für andere da zu sein.

Bufdi als Sprungbrett für ein Arbeitsvisum

Mindestens 6 Monate höchstens 18 Monate soll der Dienst dauern. Die Helfer können sich dabei in gemeinnützigen Einrichtungen bewerben, denn der Dienst soll dem Gemeinwohl zugute kommen. 2011, so erinnert sich Günter Späker, der Freiwilligenbetreuer der Pfennigparade, stand die Organisation für Menschen mit Behinderung auf wackligen Beinen, da man wusste, die helfenden Hände durch Zivildienstleistende fielen weg.

Der Bundesfreiwilligendienst wurde dann zwar eingeführt, aber mit wesentlich weniger Stellen als es Zivildienstleistende gab, so der Personaler. Eine große Lücke fürchteten daher die sozialen Einrichtungen nicht umsonst. Die Pfennigparade in München hatte Glück: wir hatten und haben keinen Ausfall. Im Gegenteil: Dadurch, dass die Pfennigparade zusätzlich zum Verdienst von 400 Euro im Monat ein kostenfreies Zimmer anbieten kann, bewerben sich viele aus dem Ausland. Das kostenfreie Zimmer in der Großstadt und den Dienst nutzen sie als Sprungbrett, denn mit der Stelle bekommen sie ein Arbeitsvisum. Danach suchten sich viele eine Lehrstelle in Deutschland.