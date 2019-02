Bundesfinanzhof: Attac nicht gemeinnützig

Damit ist die Linie des Finanzamts in Frankfurt am Main bestätigt: Dieses hatte Attac schon 2014 den Status der Gemeinnützigkeit aberkannt. Nach mehreren Jahren des Streits hat der Bundesfinanzhof in München nun dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac endgültig die Gemeinnützigkeit aberkannt.

Darum ist Attac laut Bundesfinanzhof nicht gemeinnützig

Attac hatte damit argumentiert, seine Tätigkeit sei gemeinnützig, weil sie der Volksbildung diene und somit der politischen Bildung. Dem widersprach aber der Bundesfinanzhof: Es gehe bei der politischen Bildung darum, politisches Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Das könne sich auch auf Probleme der Tagespolitik beziehen.

Eine Grenze sei aber überschritten, wenn eine Organisation Forderungen zur Tagespolitik aufstelle und zum Beispiel über Kampagnen versuche, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen. Laut Bundesfinanzhof gilt die Förderung von Kunst, Jugendhilfe, Sport und Umweltschutz als gemeinnützig - nicht aber eine allgemeine politische Betätigung. Diese ist den politischen Parteien vorbehalten, die eigene Fördermöglichkeiten haben.

Deshalb ist das Urteil des Bundesfinanzhofs umstritten

Zum Hintergrund: Mit der Behauptung, Attac sei zu politisch, hatte das Finanzamt Frankfurt Attac schon im Frühjahr 2014 die Gemeinnützigkeit entzogen. Grund: Attacs Einsatz für eine Finanztransaktionssteuer oder eine Vermögensabgabe diene keinem gemeinnützigen Zweck.

Im November 2016 hatte dann das Hessische Finanzgericht in Kassel der Klage von Attac gegen den Entzug der Gemeinnützigkeit voll stattgegeben: Das politische Engagement des Netzwerkes gegen die neoliberale Globalisierung stehe seiner Gemeinnützigkeit nicht entgegen, betonten die Richter damals.

Kein Steuervorteil mehr für Attac und seine Spender

Doch mit dem Bundesfinanzhof in München hat sich nun die höchste Instanz gegen die Gemeinnützigkeit von Attac ausgesprochen. Für den Trägerverein von Attac bedeutet das Urteil, dass er keine Spendenbescheinigung mehr ausstellen kann und die Spender nicht zum Steuerabzug berechtigt sind.