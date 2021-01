Bundesfinanzhof: Ärger um Präsidentenposten

Es geht um die Qualität der Rechtsprechung am obersten Steuergericht und die Besorgnis, dass diese leiden könnte. Das wird bei Gesprächen mit BFH-Richtern deutlich. Denn die Richtlinien zur Ernennung von Präsidenten an obersten Gerichten sind klar. Zunächst sollen diese am entsprechenden Gericht tätig sein, bevor sie die Leitung übernehmen. Das soll Qualität sichern. Richterinnen und Richter müssten in der täglichen Arbeit unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, sich an einem Bundesgericht durchzusetzen.

Bundesfinanzhof-Leitung: Vorschläge der Politik in der Kritik

Bei den Juristen, die für den BFH von Bundesjustizministerin Lamprecht vorgeschlagen wurden, wurde das Prinzip ausgehebelt. Die große Koalition einigte sich auf eine Paketlösung. Präsident soll ein CDU-naher Beamter aus NRW werden, Vize die Präsidentin des saarländischen Finanzgerichts, beide ohne Erfahrung am BFH. Vom Richterwahlausschuss aus Bundestag und Bundesrat wurden beide bestätigt. Am BFH ist man besorgt: Die demokratische Legitimation werde in Frage gestellt, wenn Erfahrung keine Rolle mehr spiele. Außerdem zeuge es von mangelndem Respekt, wenn mehr als sechs Monate nach dem Ausscheiden von BFH-Präsident Mellinghoff immer noch kein Nachfolger gekürt sei. Das Justizministerium hat weitere Gespräche mit den Gerichtspräsidenten der anderen Bundesgerichte angekündigt.