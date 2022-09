Bundesbank rechnet mit Rezession und zweistelliger Inflation

Die deutsche Wirtschaft steuert nach Einschätzung der Bundesbank auf einen längeren Konjunktureinbruch zu - bis ins kommende Jahr hinein. Für 2022 war nach dem Ende der Corona-Maßnahmen in Deutschland zunächst ein Aufschwung erwartet worden, da sich in der Pandemie viel Konsum aufgestaut hatte. Doch der Nachholeffekt ist ausgeblieben, weil der Ukraine-Krieg zu einem Preisschock geführt hat. Die Deutsche Bundesbank rechnet nun mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung.

Wachstumsrückgang verschärft sich im Winter

Auf die sogenannte technische Rezession mit zwei schwächeren Quartalen in Folge werde im nächsten Jahr ein echter Abschwung folgen, so die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht, in dem sie eine deutliche Verschlechterung der Konjunktur voraussagt. Der leichte Wachstumsrückgang im Sommer werde im Herbst deutlicher werden und sich im Winter noch einmal verschärfen.

Hohe Preise für Energie und Nahrungsmittel als Ursache

Als Gründe nennt die Bundesbank höhere Preise vor allem für Energie und Nahrungsmittel, mit denen auch Industrieproduktion und Dienstleistungen sich weiter verteuern. Die Inflationsrate werde bis zum Jahresende zweistellig sein. Die geplanten Entlastungen durch die Bundesregierung bei den Strom- und Gaspreisen würden die Inflation wohl erst im nächsten Jahr eindämmen können.

Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, die bis Ende August befristet waren, sorgten zeitweise für eine leichte Abschwächung des Preisauftriebs. Zuletzt näherte sich die Inflation aber wieder der 8-Prozent-Marke. Im August stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent.

Bundesbank hält Energieeinsparungen für notwendig

Gebremst wird das Wachstum auch von der schlechten Stimmung bei den Verbrauchern, die ihr Geld zurückhalten, um zu sparen für höhere Heizkosten und andere Ausgaben. Die Bundesbank erwartet noch keine Gas-Rationierung, hält aber mehr Einsparungen von Unternehmen und Privathaushalten für notwendig, um sicher durch den Winter zu kommen.

Auch Ifo und IfW rechnen mit Rezession

Im Frühjahr war Europas größte Volkswirtschaft nach Daten des Statistischen Bundesamtes noch leicht um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Seitdem haben sich die Aussichten durch die Gaskrise deutlich eingetrübt. Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Ifo-Institut oder das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechneten zuletzt ebenfalls mit einer Rezession in Deutschland.

BDI: Es braucht Sofortmaßnahmen auf Strom- und Gasmarkt

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet im Gesamtjahr 2022 mittlerweile nur noch mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,9 Prozent, wie aus dem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht hervorgeht. Nur durch eine schnelle europäische Einigung auf Sofortmaßnahmen auf dem Strom- und Gasmarkt sowie durch eine Ausweitung der Hilfsprogramme für Unternehmen ließen sich schwerwiegende Verwerfungen vermeiden, mahnte der Industrieverband.

Nach wie vor beeinträchtigten auch Engpässe bei Material und Vorprodukten die Industrieproduktion. Stark steigende Energiepreise sorgten für einen zusätzlichen Dämpfer. Im Juni hatte der BDI noch ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent im laufenden Jahr erwartet - sofern alles gut gehe. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs war mit einem Plus von etwa 3,5 Prozent gerechnet worden.