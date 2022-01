Bundesbank: Klima-Stresstest für Aktien zeigt einige Risiken

Auch Notenbanken sollen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. So helfen EZB und Bundesbank beim Aufbau eines klimagerechteren Finanzsystems, das Umweltrisiken benennt und vermeiden hilft. Die Bundesbank hat erstmals mehr als 5.000 Aktien weltweit einer Art Stresstest unterzogen - im Hinblick auf ihren CO2-Preis. Das Ergebnis wurde jetzt im Monatsbericht Januar veröffentlicht.

Klimawandel für viele Börsenwerte größte Herausforderung

An den Finanzmärkten stellen Anleger beim Kauf von Wertpapieren wie Aktien zunehmend die Klimafrage, und das ist aus Sicht der Bundesbank auch gut so. Nur fallen die Anforderungen an die Unternehmen je nach Branche sehr unterschiedlich aus.

Am stärksten mit dem möglichen Verlust von mehr als der Hälfte ihres Unternehmenswert seien die betroffen, deren Geschäfte stark von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas abhängig sind. Dazu zählten auch Kohle-, Stahl- und Zementindustrie, aber auch Fluggesellschaften.

Finanzkraft entscheidend bei Bekämpfung des Klimawandels

Neben dem ökologischen Fußabdruck, bei dem der CO2-Ausstoß mitzählt, spielt der Bundesbank zufolge auch die finanzielle Tragfähigkeit eine Rolle. Die Unternehmen brauchten solide Finanzen wegen der möglichen Kosten für die Bekämpfung des Klimawandels. Weniger stark betroffen davon seien das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen.

So komme es, dass mehr als 80 Prozent der börsennotierten Unternehmen nur mit emissionsbedingten Wertverlusten von weniger als vier Prozent rechnen müssten. Bei sieben Prozent der Aktien geht es aber um existentielle Einschnitte, die einen Großteil der Investitionen betreffen.

Bundesbank sieht auch Finanzsektor stärker gefordert

Der Klimawandel stellt auch den Finanzsektor vor große Herausforderungen. So plant die Bundesbank den Aufbau von CO2-Stresstests auch für Banken. Die müssten schließlich den Wandel der anderen Branchen zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft finanzieren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte an, neue Kriterien für Nachhaltigkeit zu entwickeln, die dann eingefordert werden sollen von Unternehmen wie von Anlegern.

Greenbonds und Nachhaltigkeitsberichte neue Standards

So könnten grüne Anleihen (Greenbonds) künftig bevorzugt behandelt werden, nicht nur von Notenbanken, sondern auch von anderen Investoren. Auch beim Kauf von Unternehmensanleihen spielen Nachhaltigkeitsberichte nach den ESG-Kriterien, die für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung stehen, eine immer größere Rolle.

Häufig handelt es sich dabei nicht um harte Auswahlkriterien, sondern eher um vage Bestimmungen. Dazu trägt auch die aktuelle politische Diskussion um die Ausweitung der sogenannten Taxonomie in der EU bei.

Gefahr von Greenwashing bei Ausweitung von Umweltkriterien

Die Taxonomie erfüllen und damit förderungswürdig sein, sollen nach den Vorstellungen Frankreichs und anderer EU-Staaten eben auch Atomkraftwerke, die in Deutschland umstritten sind. Umgekehrt sollen moderne Gaskraftwerke vor allem auf den Wunsch von Deutschland in die Förderliste aufgenommen werden.

Auch das hat bei Umweltverbänden Diskussionen über mögliches Greenwashing ausgelöst. Dabei handelt es sich um einen Etikettenschwindel, bei dem alte und überkommene Technologien für umweltfreundlicher ausgeben werden, als sie sind. Das soll dafür sorgen, dass weiterhin viel Geld von Investoren ungestört in diese Bereiche fließen kann.