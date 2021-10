Bundesbankchef Weidmann tritt zum Jahresende zurück

Der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, tritt überraschend zum Ende des Jahres zurück. Nach gut zehn Jahren im Amt habe er jetzt um seine Entlassung bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gebeten, teilte die Bundesbank mit.

Weidmann hört aus "persönlichen Gründen" auf

Weidmann gibt für diesen Schritt persönliche Gründe an. "Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich", heißt es in einem Brief, den er darüber hinaus an die Mitarbeiter der Bundesbank geschrieben hat.

"Stimme der stabilitätsorientierten Bundesbank weiter hörbar"

In dem Schreiben bedankt er sich auch für das gemeinsam erreichte. "Das Umfeld, in dem wir operieren, hat sich massiv verändert und die Aufgaben der Bundesbank sind gewachsen. Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und zuletzt die Pandemie haben in Politik und Geldpolitik zu Entscheidungen geführt, die lange nachwirken werden. Mir war es dabei immer wichtig, dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar bleibt."

Beobachter beschreiben aber, dass Weidmann dabei offenbar den richtigen Ton getroffen hat. Nach dem angespannten Verhältnis seines Vorgängers Axel Weber zur Europäischen Zentralbank soll sich unter Weidmann das Verhältnis wieder entspannt haben.

Amtszeit von Weidmann wäre noch bis 2027 gelaufen

Weidmann tritt damit lange vor dem Ende seines aktuellen Arbeitsvertrages zurück – seine Amtszeit wäre noch bis 2027 gelaufen. Erst vor zwei Jahren war sie um weitere acht Jahre verlängert worden. 2011 hatte er die Nachfolge von Axel Weber angetreten, der damals im Streit mit der EZB über die Krisenpolitik in der Finanzkrise das Handtuch geworfen hatte. Weidmann war damit der jüngste je amtierende Präsident der Bundesbank. Davor hatte er Bundeskanzlerin Merkel im Kanzleramt als geldpolitischer Berater zu Seite gestanden.

Weidmann warnt vor Inflation

In seinem Brief an die Mitarbeiter mahnte Weidmann aber noch, auf die Inflationsgefahren zu achten: Es gelte, nicht einseitig auf Deflationsrisiken zu schauen, sondern auch perspektivische Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren. Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik werde zudem dauerhaft nur möglich sein, wenn der Ordnungsrahmen der Währungsunion weiterhin die Einheit von Handeln und Haften sichere, die Geldpolitik ihr enges Mandat achte und nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte gerate: "Dies bleibt meine feste persönliche Überzeugung genauso wie die hohe Bedeutung der Unabhängigkeit der Geldpolitik."

Der promovierte Volkswirt hatte sich in der Vergangenheit immer wieder auch kritisch zu der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußert. Betonte jetzt aber die "bedeutende, stabilisierende Rolle der Geldpolitik während der Pandemie sowie den erfolgreichen Abschluss der Strategiediskussion als wichtigen Meilenstein der europäischen Geldpolitik."