Bundesbank: Bald höchste Inflationsrate seit 70 Jahren möglich

In der sowieso schon angespannten Lage kommen die Nachrichten aus dem Monatsbericht der Bundesbank zwar nicht überraschend. Aber zumindest irgendetwas Positives könnte doch dabei sein. Leider ist dem nicht so. Die Bank zeichnet ein düsteres Bild.

Inflation von mehr als zehn Prozent schon im September möglich

Mit dem Auslaufen von 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt könnte auf die Verbraucher bereits im September eine Inflationsrate von mehr als zehn Prozent zukommen. Das sei die höchste Teuerungsrate seit 70 Jahren, so Bundesbankpräsident Joachim Nagel.

Besser wird die Situation vorerst wohl nicht. Ab Oktober kämen weitere Erhöhungen der Gas- und Strompreise dazu, die das Problem verstärken. Und auch im nächsten Jahr rechnet Bundesbankpräsident Joachim Nagel mit Energiepreiserhöhungen, so dass sich die Lage auch 2023 keineswegs entspannt.

Bundesbank: Rezession im Winter wahrscheinlich

Im Winter erscheine sogar eine Rezession wahrscheinlich, also ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in Deutschland mit einem Wachstumsrückgang aufgrund der hohen Belastungen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass das BIP im kommenden Winterhalbjahr zurückgeht, hat sich aufgrund der ungünstigen Entwicklungen am Gasmarkt deutlich erhöht", teilt die Notenbank in ihrem Monatsbericht mit.

Weitere Zinserhöhungen gefordert

Trotz dieser sehr negativen Erwartungen für die Konjunktur, fordert Nagel von der EZB weitere Zinserhöhungen, schon am 08. September. Die Notenbank müsse die Inflation eindämmen. An die Gewerkschaften appelliert der Bundesbankchef, verantwortungsvolle Tarifverträge zu schließen, damit es anschließend nicht zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt. Unternehmen werden die hohen Energiekosten auf ihre Preise umlegen. Deutliche Lohnerhöhungen könnten diesen Prozess verstärken und beschleunigen.