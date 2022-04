Bundesarbeitsgericht: Voller Ersatzruhetag für Feiertagsarbeit

Das Bundesarbeitsgericht sieht Feiertage als besonders schützenswert. Deshalb haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht auf einen vollen Ersatzruhetag, wenn sie auch nur kurze Zeit an einem Feiertag arbeiten.

Richter geben Kläger Recht

Geklagt hatte ein Mitarbeiter eines Logistikdienstleisters für die Lebensmittelindustrie. Der Kläger arbeitet in Vollzeit im Distributionszentrum des Unternehmens als LKW-Verlader – und zwar ausschließlich in Nachtschicht. Seine Arbeitswoche beginnt sonntags zwischen 18:00 und 19:00 Uhr. An einem Werktag wird dem Kläger in jeder Woche ein sogenannter Rolltag gewährt, er hat dann nach dem Schichtende in der Früh zwischen 02:00 und 03:30 Uhr frei und nimmt seine Arbeit erst am Abend des darauffolgenden Werktags wieder auf. Die Arbeitswoche endet am Samstag in der Früh.

Als eine Nachtschicht an einem in der Woche liegenden gesetzlichen Feiertag endete, verlangte der Arbeitnehmer einen vollen Kalendertag frei. Er verwies auf das geltende Arbeitszeitgesetz. Dieses sieht in solch einem Fall einen Ersatzruhetag vor. Der Arbeitgeber meinte indes, dass mehr als 24 Stunden Ruhezeit zwischen den Schichten ausreichen. Dem widersprach nun das Gericht.

Besonderer Schutz des Feiertages

Die Erfurter Richter verwiesen in ihrer Begründung auf die besondere Bedeutung von Feiertagen. Die Feiertagsruhe werde durch jede Art von Beschäftigung gestört, auch wenn nur für einen kurzen Zeitraum gearbeitet werde. Das dient dem Urteil nach auch nicht dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten.

"Die gemeinsame Gestaltung der Zeit der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung, die in der sozialen Wirklichkeit seit jeher insbesondere auch im Freundeskreis, einem aktiven Vereinsleben und in der Familie stattfindet, ist nur dann planbar und möglich, wenn ein zeitlicher Gleichklang und Rhythmus, also eine Synchronität, sichergestellt ist." Bundesarbeitsgericht

Auch insoweit komme gerade dem Sonntag im Sieben-Tage-Rhythmus und dem jedenfalls regelhaft landesweiten Feiertagsgleichklang besondere Bedeutung zu, so das Bundesarbeitsgericht.

Die Richter haben dabei auch ganz klar definiert, was unter einem Ersatzruhetag zu verstehen ist, und zwar ein Werktag, an dem der Beschäftigte nicht von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr arbeitet. Ein davon abweichender individueller Zeitraum mit einer Dauer von 24 Stunden genüge nicht.