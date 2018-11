Bundesagentur und BAMF fordern Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Das von der Bundesregierung geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss zügig erarbeitet werden. Das forderten Spitzenvertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Bundesagentur für Arbeit einmütig auf einem Kongress der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw).

Gezielte Arbeitsmarktmigration

Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer verlangte, die Migration nach Deutschland müsse richtig gesteuert werden. Illegale Migration müsse soweit zurückgedrängt werden, dass im wesentlichen nur Personen kommen, die asylrechtlichen Schutz erhalten. Beim Thema Migration in den Arbeitsmarkt gelte es, „noch viel deutlicher zu machen, dass wir gezielte Migration benötigen.“

Mehr Klarheit bei der Integration gefordert

Daniel Terzenbach, designiertes Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, forderte die Politik auf, zu klären welche Flüchtlinge vorwiegend ins Land kommen sollen. Die an der Ausarbeitung des Einwanderungsgesetzes beteiligten Ministerien würden sich derzeit fragen: „Möchten wir Menschen, die Deutsch können, gut qualifiziert bevor sie integriert sind, dann sind es relativ wenige. Oder kann jeder, der einen Arbeitsvertrag hat – egal mit welcher Qualifikationsstruktur – auch kommen?“ Terzenbach sprach sich hier für „die goldene Mitte“ aus.

Langfristiger Plan

Der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands vbw, Betram Brossardt, forderte die bayerische Staatsregierung auf, einen langfristigen Integrationsplan für den Freistaat zu entwerfen. Brossardt schlug vor, dass in jedem Landkreis ein Integrationscenter eingerichtet wird, in dem Informationen gebündelt und individuelle Pläne für Geflüchtete erstellt werden. Die Bemühungen dabei müssten sich vorwiegend an Flüchtlinge mit hoher Bleibeperspektive richten, sagte der vbw-Chef.

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft veranstaltete heute einen Kongress zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Dazu waren auch Vertreter von Unternehmen und aus Helferkreisen eingeladen.