Bundesagentur für Arbeit will an Hartz IV festhalten

Soll das Hartz IV-System gleich abgeschafft, reformiert oder so beibehalten werden wie es ist? Darüber wird zurzeit nicht nur in der Politik heftig debattiert. Die vor 15 Jahren eingeführten Reformen waren von Anfang an umstritten. Umsetzen müssen sie die Jobcenter, in denen Kommunen gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit die Langzeitarbeitslosen betreuen.

Klare Position bei der Bundesagentur

Den Begriff Hartz IV hört man in der Nürnberger Behörde eher selten. Die Bundesagentur für Arbeit, BA, spricht von SGB II, also dem Sozialgesetzbuch, wo die Reformen verankert sind. Und dort sollten sie auch stehenbleiben - also nicht abgeschafft werden samt Sanktionen - so Valerie Holsboer vom Vorstand der BA im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir müssen ja auch Menschen, die arbeiten, erklären - nach dem Prinzip fördern und fordern - warum sie zur Arbeit gehen. Und andere sollen sich ja auch entsprechend engagieren, um weiterzukommen. Also ganz ohne wird es nicht gehen." Valerie Holsboer, Bundesagentur für Arbeit

Änderungen sind aber notwendig

Reformbedarf sieht man aber bei der Bundesagentur. Holsboer hat da zum Beispiel die Berechnung der Regelsätze im Blick. Sie zu erstellen kostet die Mitarbeiter der Jobcenter viel Zeit, weil sich die Lebensverhältnisse oft ändern und der Satz dann angepasst werden muss. Die Betroffenen wiederum verstehen meist nicht, was ihnen da in mehrseitigen Schreiben zugeschickt wird.

"Da wäre viel Raum für pauschale Lösungen, die allen das Leben erleichtern, auch den Kunden. Dann ist die Wahrnehmung natürlich auch gleich wieder eine ganz andere, wenn man weniger Bürokratie hat. " Valerie Holsboer, Bundesagentur für Arbeit

Dann bliebe auch mehr Zeit für die Vermittlung.