Bundesagentur für Arbeit will 2023 keine Schulden mehr machen

Nach Jahren mit hohen Schulden stellt die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg einen fast ausgeglichenen Haushalt für 2023 in Aussicht: Sie plant 42,6 Milliarden Euro Einnahmen und 40,6 Milliarden Ausgaben für das kommende Jahr ein. Das hat der Verwaltungsrat der Behörde am Donnerstag beschlossen. Damit kann die BA ein Darlehen des Bundes für das laufende Jahr zurückzahlen und dennoch erstmals wieder eine Rücklage von über einer Milliarde Euro aufbauen.

BA-Chefin Andrea Nahles freute sich, dass die "hoch defizitären Jahre" vorbei seien. 2020 und 2021 hatte die Bundesagentur ein Minus von rund 50 Milliarden Euro gemacht. Die positiven Zahlen aus Nürnberg beruhen auf der Herbstprognose des Bundes, der mit 2,5 Millionen Arbeitslosen und 200.000 Kurzarbeitenden im Durchschnitt des nächsten Jahres rechnet.

Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und Weiterbildung

Daraus berechnet sich auch der voraussichtliche Bedarf für das Arbeitslosengeld: Voraussichtlich 18 Milliarden Euro (ohne Hartz-IV-Leistungen) sind im kommenden Jahr eingeplant. 1,3 Milliarden Euro könnte die Kurzarbeit demnach kosten. Die Ausgaben für Arbeitslosengeld stiegen dabei, weil die Arbeitslosen insgesamt älter geworden seien und damit im Schnitt höhere Leistungen bekämen, so die BA.

9,6 Milliarden Euro sind für Weiterbildung vorgesehen. Darüber hatte es zwischen Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern in früheren Jahren oft Streit gegeben. Heute aber sei man sich einig gewesen, berichtete Nahles am Donnerstag, angesichts von Fachkräftebedarf und Digitalisierung "jede sinnvolle und förderfähige Maßnahme zu ermöglichen".

Bürgergeld kommt womöglich nicht pünktlich

Das Bürgergeld, das die Ampelkoalition einführen will, soll – wie bisher die Hartz-IV-Leistungen – nicht aus dem Haushalt der BA, sondern aus dem Bundeshaushalt, also aus Steuermitteln, bezahlt werden. Weil für die Auszahlung allerdings die Jobcenter zuständig sind, mahnte die BA-Chefin zu einer schnellen Einigung: Eine pünktliche Auszahlung zum 1. Januar 2023 sei noch möglich, allerdings nur, wenn sich Bundestag und Bundesrat bis spätestens 30. November einigten. "Sonst können wir das nicht leisten", so Nahles. Es gehe schließlich um Millionen von Empfängern.

Nahles weist Kritik am Bürgergeld zurück

Aktuelle Kritik unter anderem von mittelständischen Unternehmen, das Bürgergeld sei ein Anreiz, nicht zu arbeiten, und verschärfe damit den Fachkräftemangel, wies Nahles im Gespräch mit dem BR zurück. Die Neuregelung sorge beispielsweise dafür, dass Bürgergeldempfänger 30 statt wie bisher 20 Prozent des Zuverdienstes behalten dürften. "Insofern kann ich - vor allem vor dem Hintergrund, dass der Mindestlohn angehoben wurde - nicht verstehen, wie diese Schlussfolgerung zustandekommt." Ansonsten aber wolle sie sich aus den Verhandlungen der Politik heraushalten.

Haushalt noch nicht in Kraft

Mit dem heutigen Beschluss ist der Haushalt von Deutschlands größter Bundesbehörde noch nicht gültig. Er muss formell von der Bundesregierung in Kraft gesetzt werden. Ein Konflikt über den Haushalt zwischen Nürnberg und Berlin ist aber selten. Beobachter rechnen in diesem Jahr nicht damit.