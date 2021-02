Bundesagentur für Arbeit vermeldet Rekordausgaben für 2020

Eigenen Angaben zufolge hat die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg im vergangenen Jahr 61 Milliarden Euro aufgewendet, um die negativen Folgen der Pandemie für den Arbeitsmarkt abzufedern. Ein Großteil sei in Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld geflossen, hieß es bei der Bundesbehörde.

Finanzierungslücke von 27 Millionen Euro zu überbrücken

Die Gesamt-Ausgaben übersteigen demnach die bisherigen Höchstausgaben von knapp 57 Milliarden Euro aus dem Jahr 2003. Da die Einnahmen im vergangenen Jahr deutlich unter den Ausgaben lagen, musste die BA im vergangenen Jahr eine Finanzierungslücke von gut 27 Milliarden Euro überbrücken. Laut Behörde kamen knapp 20 Milliarden Euro aus den eigenen Rücklagen der BA. Weitere rund sieben Milliarden Euro wurden aus dem Bundeshaushalt zugewiesen.

Start ins Jahr 2022 ohne finanzielle Reserven

Weiter teilte die Behörde mit, dass die verbliebenen Rücklagen in diesem Jahr zum Ausgleich des Haushalts eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um sechs Milliarden Euro, die bisher noch in Termingeldern angelegt waren und erst in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Ins Jahr 2022 wird die BA dann ohne finanzielle Reserve starten.

Ausgaben für Kurzarbeit "historisch hoch"

BA-Finanzvorstand Christiane Schönefeld sagte, die hohen Ausgaben lohnten sich, denn die Kurzarbeit wirke. Die Beschäftigten blieben im Job und seien sofort einsatzfähig, wenn die Betriebe wieder arbeiten könnten. Die Ausgaben für Kurzarbeit 2020 bezeichnete Schönefeld als "historisch hoch". In der Spitze sei an einem Tag mehr Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden als im gesamten Jahr 2019.