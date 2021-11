Bundesagentur für Arbeit mit Zukunftskonzept

Jobs an die vermitteln, die keinen haben. So lässt sich die Aufgabe der Agenturen für Arbeit etwas verkürzt beschreiben. Doch der Arbeitsmarkt fordert künftig ein Umdenken.

Die Wirtschaft steckt in einem Transformationsprozess: Die Berufsbilder ändern sich und dementsprechend auch die Anforderungen an die Beschäftigten. Viele Unternehmen finden jetzt schon auf dem Markt nicht mehr die Fachkräfte, die sie eigentlich brauchen. Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt es deshalb verstärkt mitzunehmen – heißt es von der Bundesagentur für Arbeit.

Doch das geht nur über Qualifikation. Aber wohin weiterbilden? Nicht immer gibt es da schon konkrete Vorstellungen in den Firmen. Oft scheuen sie deshalb die nötigen Schulungen oder sehen den Bedarf dafür noch nicht.

Die Bundesagentur für Arbeit will da künftig noch mehr ansetzen. Sie will Moderator sein beim Wandel in der Wirtschaft. Also nicht mehr nur Jobs vermitteln, sondern den Firmen helfen, das Potenzial ihrer Beschäftigten zu entdecken. Nicht mehr nur Weiterbildungskurse für Arbeitslose anbieten, sondern den Unternehmen Wege aufzeigen, wie sie ihre Beschäftigten auch in Zukunft einsetzen können.

Denn der demographische Wandel wird sich in den nächsten Jahren verstärkt auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Die Babyboomer gehen in den Ruhestand. Ein nicht geschulter Beschäftigter lässt sich dann nicht so einfach durch einen Geschulten von außen ersetzen.