Bundesagentur für Arbeit braucht eine Milliarde Euro Zuschuss

Nach zwei Krisenjahren durch die Corona-Pandemie rechnet die Bundesagentur für Arbeit im kommenden Jahr mit einer weitgehenden Normalisierung am Arbeitsmarkt. Dies schlägt sich auch in der nun vorgestellten Haushaltsplanung der Behörde nieder. Demnach geht die Bundesagentur für das kommende Jahr von einem Defizit in Höhe von 900 Millionen Euro aus. "Trotzdem sehen wir einen großen Schritt aus dem Krisenmodus heraus", sagte Finanzvorstand Christiane Schönefeld.

Zuschuss wegen Kurzarbeit und Arbeitslosengeld nötig

Für das laufende Jahr geht die Behörde vor allem aufgrund der vielen Kurzarbeit von einem Fehlbetrag von 23 Milliarden Euro aus. Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung soll 2022 jedoch stabil bei 2,4 Prozent bleiben. Benötigt wird der Bundeszuschuss in Höhe von knapp einer Milliarde Euro aufgrund der Corona-Krise, während der viel Kurzarbeitergeld und auch Arbeitslosengeld auszuzahlen war. Eigene Rücklagen hat die Bundesagentur bereits im ersten Pandemiejahr aufgebraucht.

Ziel: Ausgeglichener Haushalt bis Ende 2022

Die Behörde erwartet jedoch im kommenden Jahr deutlich steigende Einnahmen bei gleichzeitig kräftig sinkenden Ausgaben. Daher lautet das Ziel, Ende 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Darauf verständigte sich der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, der den Jahresetat für 2022 nun aufgestellt hat. Allerdings müsse sich die Behörde noch ein gesamtes Jahr mit der Auszahlung und Überprüfung des Kurzarbeitergeldes des laufenden Jahres befassen.

Prognose: Pandemie wird Arbeitsmarkt nicht mehr weiter belasten

Der Verwaltungsrat, der die Bundesagentur für Arbeit kontrolliert, zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass es keine neuen pandemiebedingten Belastungen mehr geben werde. Nach den Rekordausgaben in Höhe von 61 Milliarden Euro im Jahr 2020 und voraussichtlich 58 Milliarden Euro für das laufende Jahr nähern sich die geplanten Ausgaben dem Vorkrisenniveau an. So rechnet der Verwaltungsrat im kommenden Jahr mit Einnahmen in Höhe von 37 Milliarden Euro. Die Ausgaben werden auf 38 Milliarden Euro veranschlagt.