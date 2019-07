Bundesagentur-Arbeitgebervertreter Peter Clever tritt zurück

Das Personalkarussell an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg dreht sich weiter: Nach der vorzeitigen Abberufung der Spitzenmanagerin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Valerie Holsboer, tritt nun der Arbeitgebervertreter Peter Clever aus dem BA-Verwaltungsrat zurück. Er wolle mit dem Schritt den Weg frei machen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Gremien, so Clever in einem Brief an den Verwaltungsrat. Er habe Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) um Entbindung von seinem Amt gebeten.

Seit 15 Jahren im Amt

Peter Clever war 15 Jahre an der Spitze des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber und vertrat somit stets die Arbeitgeberseite im Verwaltungsrat. Die Führung des Selbstverwaltungsgremiums der Bundesagentur wechselte jährlich zwischen ihm und der obersten Vertreterin der Arbeitnehmerseite. Das waren die DGB-Frauen Ursula Engelen-Kefer und Annelie Buntenbach.

Zusammenarbeit nicht mehr möglich

Die vorzeitige Ablöse der BA-Vorsitzenden Valerie Holsboer sei federführend von Arbeitgeberseite aus betrieben worden, so war es aus dem Umfeld des Verwaltungsrates zu hören. Annelie Buntenbach, die Vertreterin der Arbeitnehmerseite, hatte nach dem Rauswurf von Holsboer festgestellt, das Vertrauen zwischen der Arbeitgeberseite und Holsboer sei "unwiderruflich zerrüttet". Angesichts der anspruchsvollen Herausforderungen, vor denen die Bundesagentur in Zeiten des Strukturwandels stehe, sei eine Zusammenarbeit somit nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund erscheint der jetzige Abtritt von Peter Clever folgerichtig.

Gibt es einen Zusammenhang?

Aufhorchen dagegen lässt die Tatsache, dass kurz vor der Entlassung Holsboers Vorwürfe des Bundesrechnungshofes bekannt geworden waren, wonach Mitglieder des Verwaltungsrates überhöhte Spesen für Übernachtungen und Reisen sowie Mietwagen nicht korrekt abgerechnet haben sollen.

An der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Valerie Holsboer wird Peter Clever jedenfalls nicht mehr beteiligt sein.