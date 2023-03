Bund will Landlust fördern – in Bayern gibt es sie schon

Immer mehr Menschen finden das Leben auf dem Land attraktiver als in der Großstadt und wandern deshalb ins Umland ab. Bundesbauministerin Klara Geywitz will diesen Trend fördern und stellt dafür weitere 790 Millionen Euro zur Verfügung.

Für Städter interessant ist zum Beispiel, dass in einigen ländlichen Regionen viele Wohnungen leerstehen. In Bayern ist die "Landlust" besonders ausgeprägt: hier wächst die Bevölkerung am stärksten.

Lesen Sie hier: Umbau statt Abriss - Potenziale alter Gebäude in Bayern

Bis zu 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen auf dem Land

Seit 1994 war die Abwanderung aus deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern nicht mehr so hoch. Je nach Statistik stehen bundesweit im ländlichen Raum 1,3 bis 1,7 Millionen Wohnungen leer, von denen viele aber erst noch saniert werden müssten.

Damit sich das lohnt, will Geywitz die Infrastruktur verbessern. Ein schneller Internetanschluss fürs Homeoffice und eine Anbindung an den ÖPNV sind nötig, damit junge Familien verstärkt aus der Stadt aufs Land ziehen. Aspekte, die in Bayern vielerorts schon zutreffen. Die Staatsregierung hat deshalb Prognosen bis 2041 für alle Regionen und kreisfreien Städte im Freistaat erstellen lassen.

Starkes Wachstum im südbayerischen ländlichen Raum

Am stärksten wächst die Bevölkerung in Oberbayern, wobei das Münchener Umland noch mehr Menschen anzieht als die Landeshauptstadt selbst. An zweiter Stelle liegt der Regierungsbezirk Schwaben. In Mittelfranken ist es dagegen vor allem die Stadt Nürnberg.

Auch die Oberpfalz und Niederbayern weisen insgesamt noch ein Bevölkerungswachstum auf. In Oberfranken und Unterfranken gibt es nur wenige Regionen mit einer stärkeren Zunahme wie etwa die Landkreise von Forchheim und Würzburg oder die Stadt Aschaffenburg.