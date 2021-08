Bund verkauft Teil seiner Lufthansa-Aktien

Mit Kursgewinnen von mehr als 200 Prozent kann der Bund seine Lufthansa-Anteile nach wenigen Monaten verkaufen. Die milliardenschwere Rettungsaktion, zu der auch eine Minderheitsbeteiligung des Staates gehörte, war ein Erfolg. Die Finanzagentur des Bundes hält deshalb die Zeit für reif. Noch sollen aber nicht alle Lufthansa-Aktien des Bundes verkauft werden.

Staatliches Rettungspaket hat gewirkt

Lufthansa hat nach eigenen Angaben auch nur einen Bruchteil der möglichen direkten Staatshilfen für rund eine Milliarde Euro in Anspruch genommen. Der große Teil des Pakets waren Kreditgarantien der KfW und Bürgschaften des Bundes, die der Airline eine Rückkehr an die Finanzmärkte ermöglichten. So konnte sich die Kranichlinie trotz Lockdown in der Corona-Krise und einer weitgehenden Einstellung des Flugverkehrs mit Hilfe von Anleihen rasch wieder Geld bei privaten Kapitalgebern besorgen.

Das war wesentlich günstiger als ein Staatskredit. Für Lufthansa-Chef Spohr hatte die Rückzahlung der Staatshilfe stets oberste Priorität. Derzeit ist der Bund mittels Treuhändern auch im Aufsichtsrat der Airline vertreten.

USA-Flüge: Immer noch Einreise-Stopp

Lufthansa hofft auf eine baldige Normalisierung des Luftverkehrs und eine Öffnung ihres wichtigsten Auslandsmarkts USA. Dort gilt wegen der Delta-Variante des Corona-Virus weiterhin ein Einreise-Stopp.