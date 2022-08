Bund stoppt Förderung neuer Gasheizungen zum 14. August

Bevor es die Lieferschwierigkeiten mit der russischen Pipeline Nord Stream 1 gab, galt Erdgas noch als sinnvolle Überbrückungstechnologie auf dem Weg zum klimaneutralen Heizen. Der Bund förderte Gasheizungen, weil sie weniger klimaschädliches CO2 und andere Luftschadstoffe ausstoßen als vergleichbare Heizungen mit anderen Brennstoffen.

Faktisch bereits jetzt Schluss

Doch in der aktuellen Gas-Krise hat die Bundesregierung die laufende Förderung für die letzten Gasheizungen zum 14. August gestoppt. Damit ist faktisch jetzt schon so gut wie Schluss. Denn es werden sich kaum Handwerker finden lassen, die in wenigen Tagen zusätzliche Angebote für fördergerechte Anträge abgeben könnten.

Nur noch in Kombination mit Wärmepumpen

Ab 2024 soll es neue Gasheizungen ohnehin nur noch in Kombination mit Wärmepumpen geben, die dann die Grundwärme liefern sollen. Bei diesem Heizungsmodell soll Gas nur noch an besonders kalten Tagen für zusätzliche Wärme gebraucht werden. Für die Abschaffung alter Gas- und Ölheizungen will der Bund Abwrackprämien zahlen, aber nur wenn die neue Heizung strikten Förderkriterien entspricht, die zurzeit noch nicht endgültig festgelegt sind.