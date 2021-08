Bund nimmt mit Verkauf von Emissionszertifikaten Milliarden ein

Die Umwelt mit dem Ausstoß von Kohlendioxid zu belasten, wird immer teurer. Nach jahrelangem Stillstand haben sich die Preise für entsprechende Zertifikate im EU-Emissionshandel in letzter Zeit deutlich verteuert. Damit entwickeln sie mittlerweile auch eine erhebliche Steuerwirkung. Zum Beispiel wird es immer unrentabler, Kohlekraftwerke zu betreiben. Der CO2-Handel spült aber auch immer mehr Geld in die Staatskasse.

Emissionszertifikate werden wöchentlich versteigert

Es geht, allein in diesem Jahr, um mittlerweile 2,4 Milliarden Euro ,die die Bundesrepublik mit der Versteigerung von Emissionszertifikaten eingenommen hat. Jeden Freitag wird beispielsweise ein festes Kontingent von ihnen an der European Energy Exchange in Leipzig angeboten.

Etwa 1.800 deutsche Energieerzeuger und große Industriebetriebe können sich dort dann diese europäischen Luft-Verschmutzungsrechte ersteigern. Hinzu kommen Einnahmen von den Fluggesellschaften, die ebenfalls Zertifikate erwerben müssen.

Preis für Zertifikate auf gut 50 Euro gestiegen

Viele Jahre dümpelte der Preis dafür, eine Tonne CO2 in die Luft blasen zu dürfen, bei wenigen Euro herum. Der Anreiz für die Industrie, alternative Produktionsverfahren oder für die Energieversorger, Kohlekraftwerke durch Erdgas oder regenerative Kraftwerke zu ersetzen, war gering.

Bei mittlerweile rund 50 Euro für die Tonne CO2 hat der Emissionshandel aber erheblich mehr Biss entwickelt. Die zur Milliardensumme gestiegenen Einnahmen investiert der Bund wiederum in den Energie- und Klimafond EKF.

CO2-Preis für Wärme und Verkehr senkt EEG-Umlage

Unabhängig davon, ist der in Deutschland zum Jahreswechsel eingeführte CO2-Preis für Wärme und Verkehr. Die noch deutlich höheren Einnahmen hieraus werden unter anderem dafür genutzt, die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostromanlagen zu senken.