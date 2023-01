Bürgergeld: Arbeitslose zwischen Inflation und Hoffnung

Hannes Bernklau ist Musiker. Seine Fürther Band hatte mit Beginn der Pandemie keine Auftritte mehr – das Einkommen war weg, er musste Hartz IV beantragen. Herausgeschafft aus der Grundsicherung hat er es noch nicht. Dass ihm mit dem Bürgergeld nun 502 Euro zustehen, kommentiert er mit einem bitteren Lachen. Die Erhöhung gleiche die Inflation nicht aus: "Die reden von zehn Prozent Inflation, aber im Supermarkt ist es ein Drittel, mindestens", so Bernklau. Auch Sozialverbände haben das kritisiert.

Bürgergeld kommt pünktlich

Immerhin, anders als Anfang 2005 nach der Einführung von Hartz IV gab es vor der Umstellung auf das Bürgergeld keine Softwarepannen. Alle zuletzt 5,35 Millionen Leistungsberechtigten sollten das Bürgergeld für Januar bereits auf dem Konto haben. Das hatte die Bundesagentur für Arbeit (BA) auch versprochen und Bundestag und Bundesrat eine Deadline gesetzt: Bis zum 30. November sollten sie sich geeinigt haben, dann würden die Jobcenter die Umsetzung zum neuen Jahr stemmen.

Es sei allerdings "schon ein Kraftakt gewesen", sagt Vanessa Ahuja, für Leistungen zuständiges Vorstandsmitglied der BA. Schließlich gehe es ja nicht nur um neue Regelsätze, sondern auch um geänderte Bedingungen für Wohnen und Vermögen. Das war der umstrittenste Teil der Reform.

Sanktionen bleiben auch beim Bürgergeld

Ein Jahr lang gilt nun eine Schonfrist bei der Wohnung: Die Unterkunftskosten werden in dieser Zeit vom Jobcenter übernommen, ohne dass die Angemessenheit der Wohnung geprüft wird. "Niemand soll plötzlich ohne Wohnung dastehen", so Ahuja. Das Schonvermögen, das Bürgergeldempfänger behalten dürfen, beträgt in diesem Zeitraum 40.000 Euro für den Haushaltsvorstand und 15.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied.

Langzeitarbeitslosen, die Termine im Jobcenter versäumen oder sich Jobs beziehungsweise Trainingsmaßnahmen verweigern, darf weiterhin ein Teil des Bürgergelds gestrichen werden. Im Wiederholungsfall bis zu 30 Prozent. Die Sanktionen dürfen aber die Kosten der Unterkunft nicht mehr betreffen. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Jobcentern da Grenzen gesetzt.

Vermittlung in Jobs nicht mehr zwingend

Der zweite Teil, der mit dem Bürgergeld verbundenen Veränderungen, kommt erst zum 1. Juli 2023. Dann müssen die Jobcenter Bürgergeldempfänger nicht mehr zwingend in Jobs vermitteln. Das war bisher Pflicht, auch wenn die Jobs schlecht bezahlt und ohne Perspektive für die Betroffenen waren. Ab Juli können die Jobcenter stattdessen auf Weiterbildung setzen und dafür auch ein Weiterbildungsgeld von bis zu 150 Euro pro Monat auszahlen. Außerdem können sie Coachings für Langzeitarbeitslose anbieten, die wieder einen Job bekommen haben.

Hannes Bernklau kann mit diesen Neuerungen wenig anfangen. "Ich will keine Bewerbungstrainings und keine Weiterbildung", sagt er – und auch keinen anderen Job: "Ich will Musiker bleiben." Dass die Betreuerinnen und Betreuer im Jobcenter jetzt mehr Freiheiten bekommen, freut ihn dennoch: "Ich hoffe, dass man mehr die Menschen sieht, die ja aus ganz unterschiedlichen Gründen arbeitslos sind."