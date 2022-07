Bürgerentscheid und Ratsbegehren: Ziegler-Group kann erweitern

Der Bürgerentscheid und das Ratsbegehren über die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Betzenmühle im Landkreis Tirschenreuth ist am Sonntag zu Gunsten der Erweiterungspläne der Ziegler-Group ausgegangen. Insgesamt waren 2.627 Plößberger Bürger wahlberechtigt, gültige Stimmen waren es am Ende 1.544, so Franziska Ackermann, stellvertretende Geschäftsleitung der Verwaltung Plößberg zum BR.

60 Prozent Wahlbeteiligung

Beim Ratsbegehren stimmten 67,3 Prozent der Plößberger für eine Fortsetzung der Ausbaupläne, 32,7 Prozent stimmten dagegen. Beim Bürgerentscheid stimmten 58,9 Prozent der Wahlberechtigten gegen den Stopp des Ausbaus und 41,1 Prozent sprachen sich für einen Stopp der Ausbaupläne aus. Eine Stichfrage, war demnach nicht nötig, teilt Franziska Ackermann mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,8 Prozent.

Bürgerinitiative wollte Pläne verhindern

Die "Bürgerinitiative zum Schutz von Mensch und Natur" wollte mit dem Bürgerentscheid die Erweiterung des Holzverarbeiters verhindern. Sie befürchtete, dass das Erholungsgebiet am Liebensteinspeicher dauerhaft geschädigt wird. Zudem seien Kahlschläge und Bodenversiegelungen in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß, hieß es auf dem Bürgerentscheid.

Der Marktrat von Plößberg befürwortete hingegen die Betriebserweiterung des Firmensitzes der Ziegler-Group und hat deshalb ein Ratsbegehren veranlasst.

Logistikabläufe optimieren

Die Ziegler-Group betreibt am Standort in Plößberg das größte Sägewerk Europas und will nach eigenen Angaben die firmeninternen Logistikabläufe, also zum Beispiel das Be- und Entladen optimieren. Die Fläche, auf der die Ziegler-Group nun bauen kann, grenzt unmittelbar an das bestehende Firmenareal an.