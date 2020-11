Bürgerbewegung Finanzwende: "Runter mit den Dispozinsen"

Kleinanleger bekommen wenig bis gar nichts auf ihr Erspartes, die Zinsen liegen auf einem historisch niedrigen Niveau. Doch der Dispozins, den die Finanzinstitute für die Überziehung des Kontos verlangen, ist hoch. Anlass für die Bürgerbewegung Finanzwende, sich die Lage in Bayern genauer anzuschauen. Julian Merzbacher:

Das Ergebnis ist, dass bei 860 Konten, die wir uns für Bayern angeschaut haben, bei über 300 Banken, der Schnitt über 10 Prozent liegt und fast die Hälfte der Banken hat mindestens ein Konto im Angebot, das über 10 Prozent Dispozinsen aufruft. Julian Merzbacher, "Bürgerbewegung Finanzwende"

VR Banken Oberbayern Südost und Landsberg-Ammersee ganz weit oben

Bundesweiter Spitzenreiter der Untersuchung ist die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost. Sie verlang für die Nutzung des Dispokredits 13,75 Prozent Zinsen. Auch die VR-Bank Landsberg-Ammersee liegt mit 12,79 Prozent ganz oben.

Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, in denen viele Menschen wenig bis gar kein Einkommen haben und ihr Konto überziehen müssen, könnten hohe Dispozinsen zur Überschuldung führen. Und so fordert die Bürgerbewegung, dass sich die Banken ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden und den Dispozinse auf unter zehn Prozent senken.