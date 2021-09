Buchtipp: "Tanz der Finanzen" von Thomas Neiße

Intrigen, Erpressung und Verleumdung. Das wollen die USA auf keinen Fall zulassen und aktivieren ihren gefährlichsten Mann Max Snyder: Er ist Chef einer geheimen Organisation der Regierung und arbeitet eng mit dem Investor Silberstein zusammen. Snyder schickt Agenten los. Sie sind skrupellos und gefährlich. Sie sollen herausfinden, was die Münchner Bank genau plant und wie sie sie diskreditieren könnten.

Die Agenten, aber auch die Konkurrenten der Münchner Bank schrecken vor nichts zurück, um die Pläne zu vereiteln. Da wird erpresst, es werden Mitarbeiter ausgehorcht und sogar der Vorstandschef beim Seitensprung fotografiert.

Mitten drin, immer wieder Konrad Pair, der mittlerweile vom Chefvolkswirt zum Sicherheitschef mutiert ist. Mittels seiner Geheimdienst-Erfahrung eilt er – wie 007 – von einem Krisenherd zum anderen.

Auch was fürs Herz dabei

Dazwischen "menschelt´s" aber auch kräftig in diesem Krimi. Der Vorstandschef erkennt, dass seine schöne Welt eher eine Scheinwelt ist. Er seine wunderschöne und kluge Frau gar nicht liebt, sondern seine Sekretärin. Er wirft hin. Sein Investmentchef Nils Werner wird Nachfolger, nicht nur auf dem Vorstandsposten sondern auch bei Nehmers Frau.

Gemeinsam mit seinem alten Freund Konrad Pair bietet er dem Geheimbund die Stirn. Scheut nicht davor zurück die gleichen Methoden anzuwenden. Mit Erfolg. Der Angriff wird abgewehrt. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende.

Der Chef der geheimen US-Organisation Max Snyder kommt höchstpersönlich nach Deutschland um endgültig aufzuräumen.

…mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Fazit: Sehr empfehlenswert

Spannend ist dieses Buch auf jeden Fall. Vor allem natürlich für Leserinnen und Leser, die sich auch für die Welt der Finanzen etwas interessieren. Die einzelnen Figuren sind sehr überzeugend. Es gibt die Guten und die Bösen und beide Seiten haben auch ihre menschlichen Züge.

Nur das Ende kommt etwas arg abrupt. Mit voller Absicht, sagt der Autor Thomas Neiße. Ein Happy End am Ende seiner Bücher sei ihm einfach zu fad. Außerdem hat er verraten, dass es weitergehen wird mit der Geschichte rund um die Wertebank. Schon "Tanz der Finanzen" ist eine Fortsetzung von "Tanz der Banken". Man kann die Bücher durchaus einzeln lesen, verzichtet dabei aber auf das "Heimischwerden" mit den Figuren.

Der Autor Thomas Neiße ist Volkswirt und hat 35 Jahre in verschiedenen Positionen in der Finanzbranche gearbeitet. Heute lebt er in Aschaffenburg.

Tanz der Finanzen, R.G. Fischer Verlag, erschienen 2021, 440 Seiten