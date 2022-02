Brustkrebs-Operationen: Kliniken sollen OP-Mindestzahl erreichen

Für einige Operationen gilt in Deutschland: Nur wenn ein Krankenhaus diese OPs in einer bestimmten Zahl erbringt, darf es die OPs weiter anbieten. Das oberste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss, will diese Mindestmengenregelung weiter ausweiten. Der Ausschuss wünscht sich aber auch eine bessere Umsetzung.

Brustkrebs-Operationen: Mindestens 100 sollen es im Jahr sein

Wenn ein Krankenhaus künstliche Kniegelenke einsetzen will, muss es mindestens 50 solche Operationen im Jahr erbringen. Wer Nieren transplantieren möchte, muss das mindestens 25 mal im Jahr tun. In den nächsten Monaten will der Gemeinsame Bundesausschuss bei einer besonders weit verbreiteten Operation eine Mindestzahl durchsetzen: bei Brustkrebs-OPs. Demnach soll künftig die Mindestmenge von 100 Brustkrebs-Operationen für Kliniken gelten.

Ein Drittel der Kliniken machen unter 20 Brustkrebs-OPs pro Jahr

Derzeit gibt es 730 Kliniken, die sich Brustkrebs- Operationen zutrauen. Doch fast ein Drittel davon nimmt weniger als 20 Mal im Jahr diesen Eingriff vor, stellt der Vorsitzende des Bundesausschusses, Josef Hecken, fest. Bei einer so niedrigen Zahl könne er sich nicht vorstellen, dass Qualität und auch Wirtschaftlichkeit gewährleistet seien, so Hecken.

Nur noch halb so viele Kliniken würden Brustkrebs operieren

Durch die neue Mindestmenge bei Brustkrebs-OPs wird die Zahl der Kliniken, die solche Operationen vornehmen dürfen, zwar um rund die Hälfte sinken. Doch die durchschnittliche Fahrzeit für die Patientin steige nur um drei Minuten, von 15 auf 18, sagt Hecken.

Brustkrebs: 70.000 Betroffene pro Jahr

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jedes Jahr erkranken in Deutschland laut der Deutschen Krebshilfe knapp 70.000 Frauen an Brustkrebs und mehr als 6.000 an einer Brustkrebsvorstufe. Aber auch Männer können an Brustkrebs erkranken. Hier liegt die Zahl bei rund 700 im Jahr.

Grund für OP-Mindestmengen muss Qualität sein

Der Gemeinsame Bundesausschuss fordert gleichzeitig von der Politik, dass Mindestmengen nicht eingesetzt werden dürften, um Kliniken in die Pleite zu treiben, und die Zahl der Krankenhäuser damit zu senken. Es gehe um die Qualität der Behandlungen, und nicht um eine, so wörtlich, "kalte Strukturbereinigung".