Brose will Krankenstand in Coburg drücken

Der Autozulieferer Brose, der 26.000 Mitarbeiter in 23 Ländern beschäftigt, will heute über die weiteren Maßnahmen gegen den hohen Krankenstand am Standort Coburg informieren. Zusammen mit Seref Durak, dem Vorsitzenden des Betriebsrats, wird Michael Stoschek die Pläne vorstellen.

Und die werden mit Spannung erwartet, denn im Sommer hatte Stoschek, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, für Aufregung gesorgt, als er ankündigte, dass die Produktion mit 1.500 Arbeitsplätzen nach und nach in die Slowakei verlegt werden könnte. Der Standort Coburg sei nicht wettbewerbsfähig, hieß es.

Kostenproblem am Standort Coburg

In einem Interview mit dem BR im September betonte Stoschek, dass das keine Drohung gewesen wäre. Er habe die Geschäftsführung und den Betriebsrat auffordern wollen, offen über das Kostenproblem am Stammsitz zu sprechen. Der Standort Coburg müsse zumindest seine Entwicklungskosten und Investitionen finanzieren, so Stoschek.

Problem: hoher Krankenstand

Als Grund für die hohen Personalkosten wurde der hohe Krankenstand in Coburg angegeben, der mit fünf Wochen doppelt so hoch sei wie die durchschnittliche Abwesenheitsrate im weltweiten Brose-Verbund. Brose arbeitet an über 60 Standorten in 23 Ländern. Heute soll das Gesamtpaket vorgestellt werden, mit dem die Abwesenheitsrate halbiert werden soll.