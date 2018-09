Brose-Eigentümer will Arbeitsplätze in Coburg halten

Anfang August war es, als Aussagen aus einer Brose-Betriebsversammlung aufhorchen ließen. Der Standort Coburg sei nicht mehr wettbewerbsfähig, hieß es da unter anderem. Jetzt hat Michael Stoschek im B5 Interview der Woche klargestellt: Nein, sein Auftritt auf der Betriebsversammlung im Juli sei keine Drohung gewesen. Der 70-Jährige ist der Enkel des Firmengründers Max Brose. Vor einigen Jahren zog sich Stoschek aus dem Chefsessel zurück; seitdem ist er Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

Eigentümer beklagt zu hohe Produktionskosten

Er habe die Geschäftsführung und den Betriebsrat auffordern wollen, offen über das Kostenproblem am Stammsitz zu sprechen und gemeinsame Lösungen zu suchen, so Stoschek. Der Standort Coburg müsse zumindest seine Entwicklungskosten und Investitionen finanzieren können. Dies sei derzeit nicht der Fall, weil die Produktionskosten zu hoch seien.

Wie alle anderen Autozulieferer produziert Brose auch in Osteuropa. Das Familienunternehmen arbeitet weltweit an mehr als 60 Standorten in 23 Ländern. Der Kostendruck sei enorm, speziell bei den Fahrzeugsitzen. Brose sei inzwischen der einzige Hersteller, der diese sogenannten Sitzstrukturen noch in Deutschland produziert.

Abwesenheitsrate überdurchschnittlich hoch

Nicht nur die Lohnkosten seien in Coburg um ein Vielfaches höher als zum Beispiel in China oder Mexiko; es sei vor allem der hohe Krankenstand, der mit fünf Wochen im Jahr doppelt so hoch sei wie die durchschnittliche Abwesenheitsrate im weltweiten Brose-Verbund und in der gesamten Branche. Michael Stoschek bekräftigte das Ziel, die Abwesenheitsrate bis zum Jahresende in etwa zu halbieren.

Dazu wurde vor einigen Tagen die erste Betriebsvereinbarung geschlossen; sie ist Teil eines Gesamtpaketes, das bis zum Jahresende stehen soll. Bei dieser Vereinbarung geht es um das sogenannte "Fehlzeitenmanagement". Zentraler Bestandteil sind "Rückkehrgespräche" zwischen Betroffenen und Vorgesetzten. Das heißt, war jemand länger oder häufiger krank und kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück, dann geht es um die möglichst gute Wiedereingliederung. Zudem spielt die Frage eine Rolle, was die Ursache für die Fehlzeiten gewesen sein könnte. Dabei werden künftig auch die Führungskräfte stärker in die Pflicht genommen. Alle Personalverantwortlichen wissen, dass es sich dabei um ein heikles Thema handelt.

Auf Nachfrage räumte Michael Stoschek ein, dass "die Situation vor der Haustür", die Situation der Coburger Mitarbeiter in den Werkshallen, womöglich zu wenig beachtet worden sei. Zahlenmäßig gibt es inzwischen mehr Angestellte in der zentralen Verwaltung des global aufgestellten Zulieferers. Stoschek sprach von einer "gefühlten Zweiklassengesellschaft". Dies habe man erkannt. Gleichzeitig bekräftigte er die große Wertschätzung der Gesellschafter für die Mitarbeiter in Coburg.

Arbeitsplätze sollen in Deutschland bleiben

Brose ist weltweit der viertgrößte Autozulieferer in Familienbesitz mit 26.000 Mitarbeitern. Der Jahresumsatz lag 2017 bei 6,3 Milliarden Euro. Nie sei der Wettbewerbsdruck größer gewesen als jetzt, weil die Autokonzerne Milliarden in die E-Mobilität investieren wollen. Aber die derzeit fünf Gesellschafter wollten möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland halten, versicherte der 70-jährige Stoschek.

Die nächste Generation sei gewillt, Brose als Familienunternehmen zu erhalten. Kein Widerspruch dazu wäre ein möglicher Börsengang; auch wenn sich das Unternehmen bislang aus eigener Kraft finanzieren kann und nicht auf Fremdkapital wie Kredite angewiesen ist.