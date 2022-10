> Wirtschaft > Brose bündelt: Arbeitsplätze in Bamberg werden verdoppelt

Brose bündelt: Arbeitsplätze in Bamberg werden verdoppelt

1.200 anstelle von bisher 600 Mitarbeitende sollen in Zukunft für Brose in Bamberg arbeiten. Der Automobilzulieferer stärkt damit seinen Standort in der Domstadt und hat mit Beginn der zweiten Ausbauphase weitere Baumaßnahmen konkretisiert.