Briefporto steigt zum Jahreswechsel

Die Deutsche Post will zum Jahreswechsel die Preise anheben. Wer einen Brief verschicken möchte, muss demnach künftig etwas mehr bezahlen - und zwar plus 5 Cent für einen normalen Brief im Inland. Ab Januar soll der Standardbrief damit statt bisher 80, dann 85 Cent kosten. Auch andere Briefprodukte will die Post bald um 5 Cent teurer machen, etwa den Maxibrief. Auf eine Postkarte soll dann eine 70-Cent-Briefmarke geklebt werden. Das sind 10 Cent mehr als bislang. Die neuen Preise sollen drei Jahre lang gelten.

Preisanstieg bei Briefen und Postkarten

Die Bundesnetzagentur muss den Preisanstieg noch genehmigen. Allerdings hat sie bereits einen Spielraum für die Preiserhöhungen veröffentlicht, auf dessen Basis die Post das Porto anheben darf. Dieser Spielraum liegt bei 4,6 Prozent. Um diesen Prozentbetrag dürfen alle Briefarten also teurer werden. Damit gibt die Netzagentur dem Konzern Raum "für moderate Preiserhöhungen bei den Privatkundenporti in den nächsten drei Jahren", erklärt der Chef der Behörde, Jochen Homann. Die Netzagentur wird nun prüfen, ob die geplanten Porto-Anhebungen im Rahmen des gesteckten Spielraums liegen.

Der aktuelle Wert für den Spielraum ist dabei relativ niedrig. Bei der letzten Porto-Anhebung 2019 lag er bei 8,9 Prozent. Damals verteuerte sich das Massenprodukt Standardbrief um 10 Cent, von 70 auf 80 Cent.

Bundesnetzagentur muss die neuen Preise genehmigen

Die Briefpreise der Post für Privatkunden müssen von der Bundesnetzagentur grundsätzlich genehmigt werden. Sie überprüft die Porto-Erhöhungen, weil die Deutsche Post als ehemaliger Staatsmonopolist noch immer eine beherrschende Stellung auf dem Markt einnimmt. Der Bonner Konzern ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das die Versorgung der Bevölkerung mit Briefen auch in ländlichen Gebieten sicherstellt. Konkurrenten konzentrieren sich in der Regel vor allem auf das lukrative Geschäft in Ballungsräumen und mit Firmenkunden.

Deutsche Post begründet Preisanstieg mit höheren Kosten

Die Deutsche Post begründet den Preisanstieg mit höheren Kosten. Sie verweist auf wohl weiter sinkende Briefmengen, eine höhere Inflation und Zusatzkosten für einen klimafreundlicheren Briefdienst. Das Hauptproblem der Post: Der Briefmarkt schrumpft im Digitalzeitalter seit Langem.

Die Menschen schreiben sich deutlich weniger Briefe als früher und nutzen in ihrer Kommunikation stattdessen verstärkt E-Mails, Chats oder soziale Medien. Allerdings ist das Briefgeschäft für das Bonner Unternehmen weiterhin ein lukratives Geschäft - das liegt auch an den vom Staat genehmigten Preiserhöhungen. Im Gegensatz zum Briefmarkt boomt zudem das Paket- und Express-Geschäft.