Brexit: Wie machen wir künftig Geschäfte mit den Briten?

Schritt 1: Neugewähltes Unterhaus muss Austrittsabkommen billigen

Bevor die weiteren Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU geregelt werden können, muss das aktuell vorliegende Austrittsabkommen vom Unterhaus im Rahmen einer Abstimmung gebilligt werden. Boris Johnson hatte vor der Wahl mit der EU vereinbart, dass Nordirland auch während einer Übergangsphase vollumfänglich mit der EU verbunden bleibt. Der große Rest von Großbritannien wird dann zum Drittstaat.

Schritt 2: Was wird beim Brexit mit Nordirland?

Wird das modifizierte Austrittsabkommen angenommen, bedeutet dies zwangsläufig auch eine Zollgrenze zwischen Belfast und London, obwohl beide Städte Teil ein und desselben Staates sind.

Beobachter gehen davon aus, dass dies trotz der Bedenken von Teilen der Konservativen bereits Ende kommender Woche erfolgt. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auch das Ergebnis der Regionalwahlen, die in Nordirland gestern zeitgleich stattfanden. Demnach hat erstmals in der Geschichte Nordirlands das Regionalparlament keine protestantische Mehrheit mehr. Weil auch die Bevölkerung Nordirlands mittlerweile zwischen Katholiken und Protestanten etwa gleich verteilt ist, stellt sich künftig ohnehin die Frage nach einem Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich oder – alternativ - die Wiedervereinigung mit dem EU-Mitgliedsstaat Irland. Eine entsprechende Volksabstimmung ist jedenfalls im sogenannten Karfreitagsabkommen dazu vorgesehen.

Schritt 3: Verhandlungen über ein Handelsabkommen

Danach können die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien ausverhandelt werden. Der bisherige Chefunterhändler Michel Barnier und der neue Handelskommissar Phil Hogan, ein Ire, werden die Verhandlungen führen. Im Zentrum der Verhandlungen steht mit Sabine Weyand eine deutsche EU-Spitzenbeamtin, die mit den Details eines Freihandelsabkommens befasst sein wird.

Der Bundesverband der deutschen Industrie fordert, dass spätestens 2020 die Verhandlungen abgeschlossen sein sollen, aber dies ist keinesfalls sicher. Denn im Austrittsabkommen ist eine mögliche einmalige Verlängerung der Übergangsfrist bis Ende 2022 vorgesehen.

Top-Ökonomen halten das für wahrscheinlich. Das Austrittsabkommen regele den Abschied, nicht aber die künftigen Beziehungen der EU mit dem Königreich. Bis Ende 2020 solle ein umfassendes Abkommen verhandelt werden. "Dieses müsste sehr viel weiter gehen, als die ambitioniertesten Freihandelsabkommen, die die EU je verhandelt hat", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayr. So hätten sich etwa die Gespräche mit Kanada über Jahre hingezogen, dennoch sei das Abkommen immer noch nicht vollständig in Kraft. "Es wird wohl wieder zu Fristverlängerungen kommen und zu Hängepartien", sagt Felbermayr voraus.

Wichtig für EU-Bürger: Mindestens bis zum Ende der Übergangsfrist 2020 ändert sich im Alltag nichts - Reisen zwischen Großbritannien und den EU-Mitgliedsstaaten mit Personalausweis sind also weiterhin wie bisher möglich. Sollte es eine Verlängerung der Übergangsfrist bis 2022 geben, wäre eine Gesetzesänderung nötig und auch wahrscheinlich.

Schritt 4: Mögliche Lösungen

a) Kein Handelsabkommen

Können sich beide Seiten nicht auf ein Abkommen verständigen, fällt Großbritannien gegenüber der EU auf den Status eines Mitgliedes der Welthandelsorganisation WTO zurück, wie etwa Bangladesh oder Tansania. Großbritannien verlöre damit den Zugang zu den Freihandelsabkommen mit der EU – und müsste diese mit 58 Staaten neu aushandeln. Bayerische Unternehmen müssten also für ihre Exporte nach Großbritannien Abgaben zahlen.

b) Großbritannien bleibt Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum EWR

Wie Norwegen, Island oder Liechtenstein erhalten die Briten fast vollständigen Zugang zum Binnenmarkt. Im Unterschied zu den EU-Vollmitgliedern hätten die Briten dann freie Hand in den Bereichen Agrar, Fischerei, Zollunion, Handel, Justiz, Innenpolitik sowie Außen- und Sicherheitspolitik. Handelsabkommen müssten dann jedoch ebenfalls neu verhandelt werden.

c) Maßgeschneiderte bilaterale Abkommen nach dem Vorbild Schweiz

Die Schweiz hat 120 "bilaterale Abkommen" in den Sektoren Personenfreizügigkeit, Abbau technischer Handelshemmnisse, öffentliche Auftragsvergaben, Forschung, Agrarhandel, Land- und Luftverkehr, Lebensmittelindustrie, Zinsbesteuerung und Tourismus ausgehandelt. Damit hat die Schweiz einen weitgehenden Zugang zum Binnenmarkt erhalten. Die Verhandlungen brauchten allerdings zwei Jahrzehnte. Für die deutsche Wirtschaft wäre das eine brauchbare Lösung.

d) Maßgeschneidertes Freihandelsabkommen

Ein Freihandelsabkommen zwischen EU und Großbritannien, wie es beispielsweise mit CETA auch zuletzt zwischen Kanada und der EU vereinbart wurde. Durch das Comprehensive Economic and Trade Agreement entfallen bis zu 99 % der kanadischen und europäischen Zölle. Nach und nach werden zudem die Einfuhrzölle auf industrielle Güter zu 100 % abgeschafft.

Haken für die deutsche Wirtschaft: Der operative Aufwand für Ausfuhr- und Einfuhranmeldungen in EU und Großbritannien bleibt bestehen – mit potenziellen Megastaus an den Grenzen und überlasteten Zollbehörden.