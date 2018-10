Brexit-Verhandlungen: Folgen für die bayerische Wirtschaft

EU will Großbritannien möglichst eng einbinden

Aber genau das sieht Brüssel anders: Ein "Brexit a la Carte" – auch als "cherry picking", also "Rosinenpickerei" bezeichnet – soll aus EU-Sicht unbedingt verhindert werden. Stattdessen will die EU das künftige Großbritannien, das außerhalb der politischen Union stehen wird, auch in Zukunft möglichst eng einbinden in die bestehenden ökonomischen Vertragssysteme.

Am liebsten als Teil des gemeinsamen Binnenmarktes mit den vier gemeinsamen Grundfreiheiten: Dem freien Warenverkehr, Kapitalverkehr, Dienstleistungsaustausch und der Freizügigkeit für Personen. Zumindest aber als Teil des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Europäischen Zollunion.

Wie diese entgegengesetzten Grundlinien zusammengeführt werden können – darüber zerbrechen sich die Verhandler schon seit Monaten erfolglos die Köpfe. Wenn ein solcher Kompromiss aber nicht gelingt, folgt nach Ende einer noch festzulegenden Übergangszeit, was niemand möchte: Der Austritt Großbritanniens aus der EU ohne irgendwelche vertragliche Regelungen – der "Hard Brexit".

Harter Brexit würde bayerischer Wirtschaft schaden

Ein solcher Austritt ohne Regeln für die Zukunft würde die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Briten massiv beschädigen: Zölle, Grenzkontrollen, eingeschränkter Kapitalverkehr und hohe Hürden für die Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis von entsandten Mitarbeitern.

Die Auswirkungen wären enorm. Viele Produkte, die heute mit Gewinn für beide Seiten über den Kanal gehandelt werden, würden teurer und damit weniger wettbewerbsfähig.

Das würde nicht nur den bayerischen Exportfirmen schaden, sondern dem Freistaat insgesamt. Denn Unternehmensgewinne, Löhne und Gehälter sowie Steuereinnahmen würden zurückgehen. Weniger Wohlstand wäre das traurige Ergebnis.

Geregelter Brexit für Bayern unproblematischer

Am unproblematischsten für die bayerischen Unternehmen wäre der Verbleib Großbritanniens im Binnenmarkt. Keine Zölle, keine Unterbrechungen von Lieferketten, keine Einschränkungen beim Kapital- und Dienstleistungsverkehr und keine Probleme beim Austausch von Fach- und Führungskräften.

Auch mit dem Verbleib im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Zollunion sowie mit einem passgenauen Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und Großbritannien kämen Bayerns Unternehmen wohl gut zurecht.