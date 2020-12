Brexit-Handelsabkommen: Viele Fragen bleiben offen

Der harte Brexit ist abgewendet. An Heiligabend haben sich die Europäische Union und Großbritannien auf einen Vertrag geeinigt, der die wirtschaftlichen Beziehungen ab dem 1. Januar 2021 regelt. Die Bundesregierung gab am Vormittag grünes Licht für das Freihandelsabkommen. Auch die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten sagten vorläufig Ja zu dem Vorschlag. Am Nachmittag soll die Entscheidung im schriftlichen Verfahren abgeschlossen sein.

Die vereinbarten Regeln gelten zunächst provisorisch, weil die Zeit für eine Ratifizierung durch das Europaparlament vor dem Jahresende fehlt. Anfang des Jahres 2021 soll sie nachgeholt werden. Das britische Parlament will dem Vertrag am 30. Dezember zustimmen. Aber mit dem ausgehandelten Freihandelsabkommen sind nicht alle Probleme gelöst.

Keine Zölle, aber Kontrollen

Mit dem Handelsabkommen sind die Zölle vom Tisch, das ist die gute Nachricht. Doch es wird Grenzkontrollen geben, denn die Briten müssen nachweisen, dass 60 Prozent des Gutes, das über die Grenze soll, im eigenen Land angefertigt wurde, die sogenannte Ursprungsregel. Außerdem müssen die Briten nachweisen, dass sie die EU-Standards eingehalten haben. Das alles wird viel Bürokratie nach sich ziehen, auf die viele nicht vorbereitet sind. Auch die Grenzstationen nicht. Bilder von langen Staus wird es also vermutlich wieder geben.

Finanzbranche muss warten

Der Güterhandel hat wenigstens klare Regeln, für die Finanzbranche gilt das nicht. Das wurde in die Zukunft verschoben. Konkret bedeutet das: Britische Banken, Fonds und Versicherungen verlieren ihr Passporting-Recht, das heißt, sie dürfen ihre Dienstleistungen nicht direkt an Kunden in der EU vermitteln, sie müssen über ihre Tochterfirmen in der EU abgewickelt werden. Viele haben sich schon darauf vorbereitet und diese Töchter gegründet. Aber es erschwert natürlich das Geschäft und das in einer Branche, die rund 80 Prozent der britischen Wirtschaftsleistung ausmacht.

Freier Luftverkehr nur in die EU

Auch für die Luftfahrt bekommen die EU-Töchter größere Bedeutung. Britische Fluglinien dürfen zwar ohne Probleme Länder der Europäischen Union anfliegen, aber von dort nicht in ein anderes EU-Land. Also der Flug von London nach München ist erlaubt. Der Flug von München nach Mallorca dagegen nicht.

Arbeiten und studieren in Großbritannien

Bitter wird es ab Januar für alle, die in Großbritannien arbeiten oder studieren wollen und natürlich umgekehrt, für alle Briten, die das in der EU vorhaben. Denn die Berufs- und Studienabschlüsse werden gegenseitig nicht mehr automatisch anerkannt. Sie müssen in dem jeweiligen Land erst geprüft werden. Gerade Großbritannien ist zum Beispiel im Gesundheitssektor stark auf ausländische Pflegekräfte angewiesen.

Aus dem europäischen Erasmusprogramm für Studenten ist Großbritannien ebenfalls ausgestiegen. Das heißt, für Studenten aus der EU wird es teuer im Vereinigten Königreich zu studieren. Außerdem können britische Studenten nicht mehr die günstigen Möglichkeiten der EU-Universitäten nutzen.

Deutsche Wirtschaft reagiert verhalten

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft befürworten das Handelsabkommen, wenn auch verhalten. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang, sagte, es sei besser als kein Abkommen. Für den Präsidenten des Außenhandelsvebands BGA, Anton Börner, ist die Einigung "unter allen schlechten Lösungen noch die beste". Auch die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, zeigte sich erleichtert über das Zustandekommen des Abkommens.

Der Münchner Autobauer BMW befürwortet den vorläufigen Vertrag. Die Vermeidung von Zöllen und "zusätzlich administrativen Hindernissen" werde dazu beitragen, dass sich der Brexit geringer auf das internationale Produktionsnetzwerk und den Vertrieb des Autobauers auswirke, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Eine vollständige Bewertung will BMW nach eigenen Angaben erst dann veröffentlichen, wenn alle Details zum Abkommen geregelt und bekannt gegeben wurden.

Der Autobauer hatte darüber nachgedacht, die Mini-Produktion von Oxford nach Deutschland und China zu verlagern, wenn kein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zustande gekommen wäre.