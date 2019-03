Brexit als Mittel gegen den Fachkräftemangel in Bayern

Wenn Großbritannien ohne Vertrag aus der Europäischen Union austreten sollte, drohen negative Folgen für die Arbeitsmärkte in vielen EU-Ländern. Denn ein harter Brexit könnte die Nachfrage Großbritanniens nach Waren und Dienstleistungen aus der EU einbrechen lassen. Doch neben den Risiken tun sich auch Chancen auf.

Großbritannien verliert an Attraktivität – eine Chance für Bayern

Brian O´Farrell hat internationale Unternehmen und ihre Fachkräfte über die letzten zwanzig Jahren hinweg in der EU beobachtet. Seit 1998 vermittelt der gebürtige Ire mit seiner Recruiting-Agentur Fachkräfte innerhalb Europas – auch nach Großbritannien. In letzter Zeit ändert sich etwas:

"Gerade suche ich nach Fachkräften für eine IT-Firma in England, das ist total schwierig. Denn das Interesse, für Job und Karriere nach England zu gehen, ist gesunken. Die einfachsten Fragen lassen sich nicht klären: Brauchen sie vielleicht bald eine Arbeitserlaubnis? Gilt ihr internationaler Führerschein in Zukunft?" Brian O´Farrell, Chef der Personalagentur O´Farrell Recruitment

Genau von diesem Chaos versuchen Deutschland und speziell Bayern zu profitieren. Denn angesichts des Durcheinanders wird die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die EU-Bürger in der restlichen EU und damit auch in Deutschland und Bayern weiter genießen, sehr attraktiv.

Nürnberg wirbt um polnische Fachkräfte aus Großbritannien

"Mittlerweile bemühen sich einige Regionen darum, EU-Fachkräfte, die derzeit noch im Vereinigten Königreich arbeiten, anzuwerben. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die rund eine Million polnischen Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich gerichtet." Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw)

Die Metropolregion Nürnberg hat zum Beispiel die Online-Kampagne "Beware! of the place for good life in Bavaria" gestartet. Sie richtet sich ganz gezielt an polnische Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe, aus Bau- und Handwerksberufen, IT-Berufen sowie aus dem Logistikbereich.

Fachkräfte aus Großbritannien schauen sich in Irland um

Auch der Personalvermittler Brian O´Farrell beobachtet: Viele Fachkräfte aus Großbritannien suchen das Weite. Doch Bayern scheint laut den Zahlen seiner Recruiting-Agentur nicht ihr Hauptziel zu sein.

"Viele Fachkräfte in Großbritannien aus der IT-Branche suchen gerade neue Jobs – vor allem in Irland. Zum Beispiel Osteuropäer, die sich jetzt in England unerwünscht fühlen. Viele möchten nach Dublin, weil hier viele Unternehmen sitzen – hier kann ich als Vermittler auch profitieren." Brian O´Farrell, Chef der Personalagentur O´Farrell Recruitment

Brexit trifft Exportländer wie Bayern besonders hart

Doch die Brexit-Risiken für den Arbeitsmarkt lassen sich nicht kleinreden. Denn der drohende Brexit hat bereits jetzt Spuren in der bayerischen Exportbilanz zurückgelassen: Die bayerischen Exporte in das Vereinigte Königreich sind laut Zahlen der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) 2018 gegenüber 2015, dem Jahr vor dem Brexit-Referendum, um 2,6 Milliarden Euro zurückgegangen – das bedeutet auch ein Risiko für den Arbeitsmarkt, weil an der Produktion von Waren und an den Dienstleistungen wichtige Jobs hängen. Am 29. März soll Großbritannien eigentlich die EU verlassen, doch derzeit steht noch eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen im Raum.