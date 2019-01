Brexit-Abkommen krachend gescheitert - und nun?

Das mit der EU ausgehandelte Abkommen über einen geregelten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ist im britischen Parlament deutlich gescheitert. Nun droht ein ungeordneter Brexit mit gravierenden Folgen in vielen Bereichen: Endlose Staus an den Grenzen, Flugzeuge, die am Boden bleiben, Engpässe bei der Medikamentenversorgung, Produktionsstilllegungen, weil die Lieferketten für Unternehmen jenseits des Ärmelkanals unterbrochen sind. Was sich wie ein Szenario aus einem Katastrophenfilm ausnimmt, könnte Ende März Realität werden.

Denn nach den Regeln des EU-Vertrages endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs exakt zwei Jahre, nachdem der Austrittsantrag eingereicht wurde, das wäre der 29. März 2019 um 24.00 Uhr. Es sei denn, die Beteiligten finden doch noch einen Ausweg. Für den Fall der Fälle hat die EU Ende letzten Jahres einen No-Deal-Aktionsplan beschlossen, um wenigstens die schlimmsten Auswirkungen für Bürger und Unternehmen der EU abzumildern. Dieser Maßnahmenplan enthält 14 Bereiche. Dazu gehören u.a. die Zoll- und Handelsbestimmungen, Finanzdienstleistungen, der Luftverkehr und die Klimapolitik.

1. Die Rechte der Bürger

Die Rechte der Bürger haben laut EU-Kommission Priorität. So sieht die Notfallplanung für ein No-Deal-Szenario vor, dass die vorläufigen Aufenthaltsrechte "pragmatisch gehandhabt werden sollen", sofern das im wechselseitigen Einvernehmen geschieht. Brüssel sichert britischen Staatsbürgern zu, dass diese ihr Aufenthaltsrecht auf dem Kontinent behalten können, ebenso sollen Briten für 90 Tage von der Visapflicht befreit werden, um wenigstens im Reiseverkehr das Schlimmste zu verhindern. Vorausgesetzt, das gilt auch für EU- Bürger. Die Regierung May hatte ihrerseits mit Blick auf ein mögliches Austrittsabkommen in einem Entwurf für ein künftiges Einwanderungsgesetz, das die freie Einreise von Menschen aus Europa beenden soll, bestimmt, dass "mit Ausnahme für Inhaber britischer und irischer Pässe" jeder, der nach Großbritannien kommen will, eine "Erlaubnis des Vereinigten Königreichs vorweisen müsse". Die Pläne Londons sehen außerdem auf ein Jahr begrenzte Arbeitsvisa für alle Beschäftigten vor. Der Zugang zu staatlichen Mitteln und das Recht, Familienmitglieder nachholen zu dürfen, werden nicht gewährt. Die Kommission will ihrerseits die Rechte britischer Bürger, die "diese in Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit in der EU erworben haben“ garantieren.

2. Zölle und Warenausfuhr

Ein ungeregelter Brexit, also ein Austritt ohne Vertrag, würde Häfen wie Dover in Großbritannien aber auch Calais in Frankreich vor große Probleme stellen. Weil im Falle eines vertragslosen Brexits wieder Zölle erhoben und Grenzkontrollen eingeführt werden müssten, wären kilometerlange Staus die Folge. Derzeit dauert die Abfertigung eines LKW im Hafen von Dover nur zwei Minuten. Würden infolge von Grenzkontrollen die Abfertigungszeiten um weitere zwei Minuten verlängert werden, würde das einen Stau von 27 Kilometern Länge verursachen, wie die Hafenbehörde von Dover errechnete. Betroffen wären der Handel ebenso wie Unternehmen aus der Automobilindustrie, die in Großbritannien Produktionsstätten unterhalten. Weil immer mehr Zulieferteile "just in time" angeliefert werden, wären die Lieferketten wegen der Wartezeiten infolge der Zollabfertigung kaum mehr aufrecht zu halten, wie der europäische Automobilherstellerverband Acea warnt. Die Unternehmen arbeiten deshalb an Notfallplänen. So hat der Münchner Autobauer BMW, der im englischen Oxford den Mini herstellt, seine für den Sommer geplanten Wartungsarbeiten im Werk bereits auf April vorgezogen, um nicht in Lieferschwierigkeiten zu geraten. Damit der Warenverkehr nicht vollends zum Erliegen kommt, will die Kommission EU-Bestimmungen auf das Vereinigte Königreich anwenden, um Zollverfahren zu beschleunigen.

Außerdem hat die britische Regierung für über 100 Millionen Euro Fährkapazitäten in andere Häfen gechartert, um Dover zu entlasten. Tests mit 89 LKW sollten letzte Woche klären, wie mit Parkflächen auf einem stillgelegten Flughafen vor Dover Mega-Staus verhindert werden können. Experten bezweifeln allerdings, ob diese Maßnahme Erfolg hat.

3. Versorgungsengpässe

Wegen drohender Lieferengpässe "horten" britische Unternehmen bereits Importware, die sie für ihre Produktion dringend benötigen. Laut des Kreditversicherers Euler Hermes gibt es "Hamsterkäufe wie nach einer Sturmwarnung". Inzwischen sind laut Nachrichtenagentur AFP in Großbritannien aber kaum mehr Lagerflächen zu bekommen, da auch Supermärkte und Pharmakonzerne sich auf Versorgungsengpässe vorbereiten und Lebensmittel und Medikamente auf Vorrat kaufen.

4. Verkehr

Um zu verhindern, dass bei einem No-Deal-Brexit der Luftverkehr zwischen der EU und Großbritannien vollständig zum Erliegen kommt, weil viele Airlines ihre Lizenzen verlieren, will die EU Sondergenehmigungen für Luftverkehrsdienste auf zwölf Monate befristet ausstellen. Das gilt mit zeitlichen Abweichungen auch für die Flugsicherheit und das Recht,Waren in die EU zu transportieren (Befristung jeweils auf neun Monate). Voraussetzung ist auch hier, dass die Rechte im umgekehrten Fall gelten. Außerdem erhalten britische Speditionen für neun Monate das Recht, Waren per LKW in die EU liefern zu können, sofern das gleichermaßen für Speditionen aus der EU gilt.

5. Finanzdienstleistungen

Sobald Großbritannien aus der EU ausgeschieden ist, dürfen Banken und Finanzdienstleister nicht mehr wie bisher von London aus Finanzgeschäfte in der Gemeinschaft betreiben. Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich können jedoch nach dem EU-Notfallplan "übergangsweise und bedingt gleichwertig" für zwölf weitere Monate nach dem Brexit auf dem europäischen Markt aktiv sein, wenn dies wechselseitig geschieht. Zahlreiche Banken haben angekündigt, Arbeitsplätze von London in andere Finanzzentren zu verlagern. Ob britische Banker im Falle eines ungeordneten Brexits allerdings so ohne weiteres eine Arbeitserlaubnis erhalten, ist fraglich. Arbeitsrechtler warnen vor hohen Hürden, auch hier gilt auf jeden Fall das Prinzip der Gegenseitigkeit. Für Dienstleistungen wie Einlagen- und Kreditgeschäft benötigen die Institute rechtlich selbstständige Einheiten in einem EU-Staat, eine Briefkastenadresse genügt auf keinen Fall. Etwa 30 Geldhäuser haben bei der Bankenaufsicht daher eine Lizenz für Frankfurt beantragt.

6. Klimapolitik

Hier ist vorgesehen, dass britische Unternehmen einen zeitlich begrenzten Zugang zum EU-Emissionshandel erhalten.

7. Unternehmen und Steuern

Der britische Unternehmerverband CBI rechnet bei einem Brexit ohne Abkommen mit Einbußen für die britische Wirtschaft. Sie könnte um bis zu acht Prozent schrumpfen, was Verluste von Arbeitsplätzen und Steuereinahmen bedeutet. Der Immobilienmarkt müsste mit einem Preisrückgang von 30 Prozent rechnen. Die Bank von England erwartet einen Absturz des Pfundes um 25 Prozent. Die Ausfuhren würden einbrechen. Nach Euler Hermes müsste die britische Exportwirtschaft im ersten Jahr nach dem Brexit mit einem Schaden von 30 Milliarden Pfund rechnen.

8. Bundeshaushalt

Und auch der Bundeshaushalt bliebe nicht verschont. Sollten die Briten ihre Rechte und Pflichten als Beitragszahler nicht bis Ende 2019 wahrnehmen, hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger vor finanziellen Belastungen in Höhe eines "mittleren dreistelligen Millionenbetrags für Deutschland gewarnt“. Grund: Die Bundesrepublik als Nettozahler müsste für das Vereinigte Königreich einspringen.