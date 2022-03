Bremse im Bauhandwerk: Gips wird knapp – und teuer

Gips ist aus dem modernen Bauen kaum noch wegzudenken. Vor allem in Bürobauwerken, zum Teil aber auch in Wohnungen, werden sämtliche Innenwände nur noch aus Gipskartonplatten gebaut, die auf Metallgestelle geschraubt werden. Abgehängte Decken bestehen aus Gipskarton, Fugen werden mit Gips zugespachtelt und sogar manche Estriche bestehen aus Gips. In kleinen Mengen ist der Rohstoff auch in Beton enthalten und bildet so das Fundament nicht nur für Gebäude, sondern auch für Windräder und Industrieanlagen. Hinzu kommt der Einsatz von Gips in Dünge- und Futtermitteln und sogar in der Lebensmittelindustrie.

Vor allem Gipskartonplatten sind wichtig – für Leichtbau und Brandschutz

Für den Siegeszug des weißen Minerals sind aber vor allem Gipskartonplatten verantwortlich. Sie machen auch den Löwenanteil des in Deutschland verbrauchten Gipses aus. Die Platten sind nicht nur extrem leicht zu verarbeiten – so können sie beispielsweise mit einem einfachen Messer zugeschnitten werden – sondern wiegen auch wenig und sind so ein ideales Baumaterial für flexiblen Innenausbau. Noch interessanter ist aber ein weiterer Vorteil: Gipskartonplatten brennen nicht, sagt Hubert Derrfuß, Projektleiter einer Nürnberger Trockenbaufirma. Durch ihre Struktur verhindern sie sogar eine Flammenausbreitung. Moderner Brandschutz wäre ohne Gipskarton geradezu undenkbar. Zudem sorgen die Platten für ein gutes Raumklima, weil sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Derrfuß und seine Mitarbeiter verbauen aktuell insgesamt 15.000 Quadratmeter Gipskartonplatten in einem einzigen Bürogebäude nahe des Nürnberger Flughafens.

Gips aus Bergwerken und Kohlekraftwerken

Rund zehn Millionen Tonnen Gips verarbeitet die deutsche Industrie derzeit pro Jahr, das entspricht mehr als 1.300 Mal dem Gewicht des Eifelturms in Paris. Ungefähr die Hälfte dieses Gipses wird aus Bergwerken gewonnen. Dort ist das Calciumsulfat, so die chemische Bezeichnung von Gips, zur Zeit der ersten Dinosaurier vor mehr als 200 Millionen Jahren durch die Auskristallisierung von Meerwasser entstanden.

Der andere Teil entsteht in den Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen von Kohlekraftwerken. Dieser sogenannte REA-Gips – quasi ein Abfallprodukt der Kohleverstromung – ist ein idealer Rohstoff für die Gips-industrie. In spätestens 15 Jahren sollen aber alle Kohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Und damit fällt sämtlicher REA-Gips von heute auf morgen weg.