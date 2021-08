Brauereigasthöfe: Hoffen und Bangen in der Fränkischen Schweiz

Brauereien gehören traditionell zur Fränkischen Schweiz dazu – ebenso wie die sogenannten "Keller", die klassischen fränkischen Biergärten. Schon seit einigen Jahren wird es für die Inhaber immer schwieriger, gutes Personal zu finden – und seit Beginn der Corona-Pandemie geraten die Brauereien und Brauereigasthöfe zusätzlich unter Druck. Einige mussten in den vergangenen Jahren schließen. Und mit jeder Schließung geht auch ein Stück Identität der Fränkischen Schweiz verloren.

Bierkeller: Eine lange Tradition in der Fränkischen Schweiz

Ein Baum, der mitten in der Küche steht und durch die Decke wächst ist nicht gerade alltäglich. Doch im Lindenkeller in Kirchehrenbach gehört er einfach dazu. Die Linde stand schon, als der Keller im 19. Jahrhundert errichtet wurde. Direkt unterhalb des Walberla lockt der klassische fränkische Keller Wanderer und Einheimische an.

"Mein Urgroßvater, der hat den Keller 1871 von zwei Handwerksburschen in den Sandstein schlagen lassen. Per Hand den Winter über. Es gab ja früher keine künstliche Kühlung. Und da war der Keller ideal im Sandfelsen, der ist trocken und die Temperatur im Sommer und Winter gleichbleibend zwischen 7,5 und 8,5 Grad." Fritz Sponsel, Lindenkeller Kirchehrenbach

Gutes Personal zu finden wird auch in der Fränkischen Schweiz immer schwieriger, wie Fritz Sponsel vom Lindenkeller Kirchehrenbach bestätigt: "An der Kirche hat die 'Sonne' zugemacht wegen Personalmangel. (…) Ewig schade, wenn die Kollegen nicht mehr da sind." Die "Sonne" hatte es seit 1650 in Kirchehrenbach gegeben. Nach zehn Generationen gab der Eigentümer auf – unzählige Stellenanzeigen hatten nichts gebracht.

Personalmangel durch Corona-Pandemie verstärkt

In Unterzaunsbach hat das Brauerei-Gasthaus Meister seit einigen Jahren geschlossen. Schon damals hatte der Wirt mit Personalmangel zu kämpfen. Seit der Pandemie sieht es mit dem Personal noch schlechter aus. "Ja, die Leute, die in der Gastro gearbeitet haben, mussten sich anders orientieren, weil die Arbeit weggefallen ist", sagt Georg Meister von Meister-Bräu. "Als geringfügig Beschäftigter bekommst Du kein Kurzarbeitergeld. Die haben sich natürlich andere Jobs gesucht." Immerhin: Die Brauerei gibt es nach wie vor.

Schwierige Suche nach geeigneten Nachfolgern

Das Bier im Sommer daheim trinken – das gilt auch in der Nachbargemeinde Weilersbach. Laut Bürgermeister Marco Friepes haben innerhalb weniger Jahre alle drei Keller auf dem Gemeindegebiet dichtgemacht, darunter auch der Reifenberger Keller. Er war früher einer der beliebtesten Keller in der Fränkischen Schweiz. Man habe genügend Angebote, berichtet der Bürgermeister. "Aber es muss ja auch etwas sein, das reinpasst, also mit Herz, nicht eine reine Kommerzialisierung."

Protest mit enormer Resonanz

Zwei Ortschaften weiter hat Mike Schmitt erst vor einem Jahr den Pretzfelder Keller übernommen. Unten im Ort hat er vor zwölf Jahren das Nikl-Bräu mit dem dazugehörigen Wirtshaus gegründet. Sein Mischbetrieb aus Brauerei und Gaststätte wäre ihm zu Corona-Zeiten fast zum Verhängnis geworden. Weil – wie so oft in Franken – die beiden Betriebe nicht getrennt sind, hätte er trotz geschlossenem Gasthaus keine Corona-Nothilfen bekommen sollen. Aus Protest veröffentlichte er auf Facebook und Youtube ein Video – mit gewaltiger Resonanz.

"Also ich war wirklich überrascht, weil das Video haben wir spontan gemacht, da haben sich dann einige Politiker richtig stark dafür eingesetzt und es hat dann zwar Monate gedauert, aber letzten Endes sind dann die Brauereigaststätten und die Winzer den anderen Gastronomen gleichgestellt worden." Mike Schmidt, Nikl-Bräu Pretzfeld

Bier in Flaschen boomt – wegen Corona

Beim Abfüllzentrum Rittmayer im wenige Kilometer entfernten Hallerndorf brummt das Geschäft. Georg Rittmayer füllt für mehr als 50 Brauereien in Flaschen ab – weil die Brauereien keine eigene Anlage haben. Durch die Pandemie ist für ihn die Auftragslage deutlich besser geworden, denn wegen geschlossener Gastronomie und fehlenden Vereinsfeiern waren Fässer nicht mehr gefragt. Für einen Erlanger Brauereichef war Georg Rittmayer die letzte Rettung. "Der hat mich angerufen. Er habe einen Keller voll mit Bier für die Bergkirchweih, die aber abgesagt wurde. Er hat kein Flaschenbier. Er weiß nicht wohin mit dem Bier. Er hat sich jetzt Kisten und Flaschen besorgt und ob wir ihm helfen, die abzufüllen. Die erste Abfüllung war innerhalb von drei Stunden verkauft."

"Was nützt die schönste Region, wenn Du nicht einkehren kannst?" Fritz Sponsel, Lindenkeller Kirchehrenbach

Viele Wirte in der Fränkischen Schweiz setzen auf Regionalität. Schließlich sollen die Touristen die Spezialitäten der Region kennenlernen. Sie hoffen, dass nicht noch mehr Kollegen ihre Gasthäuser schließen müssen, sondern dass die Wirtshäuser und Keller hier überleben – und das besondere Flair der Gegend ums Walberla erhalten bleibt.